Agehab abre novo ciclo de credenciamento de municípios para Casas a Custo Zero

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) abriu o quarto ciclo de credenciamento de municípios para contratação de Casas a Custo Zero. As prefeituras interessadas em construir moradias em parceria com o Governo de Goiás, por meio do Programa Pra Ter Onde Morar – Construção, devem acessar a plataforma Conecta Prefeitos, disponibilizada no site www.goias.gov.br/agehab.

“Quando assumi a gestão da Agehab, o governador Ronaldo Caiado me deu a missão de chegar a 10 mil casas a custo zero. Para isso, era preciso trazer as prefeituras para mais perto, pois este programa só existe com a parceria dos municípios”, conta o presidente da Agehab, Alexandre Baldy. Assim, lembra ele, foi lançado o Chamamento 001/2023, em setembro de 2023, para criação do Banco de Municípios com Lotes Credenciados na plataforma Conecta Prefeitos. O sistema permite o envio de toda a documentação de forma on-line, com prazos certos para os dois lados, tanto para o município quanto para a Agehab.

O quarto ciclo de credenciamento se estende até o dia 29 de fevereiro por meio da plataforma Conecta Prefeitos. Para difundir a informação, a Agehab realizou no último dia 9 de fevereiro um encontro com gestores municipais e suas assessorias técnicas para explicar como funciona a plataforma Conecta Prefeitos. O evento ocorreu no auditório da Agência Goiana de Municípios (AGM) com a presença de 43 representantes municipais que já demonstraram interesse em participar do programa. Além de novos municípios, podem participar deste ciclo as prefeituras que não conseguiram concluir os pleitos anteriores.

“Ter a clareza de documentos e prazos e uma plataforma digital permite que o município ingresse no programa em apenas 57 dias. Esta estratégia revelou-se um grande sucesso, pois, em sete meses, três ciclos, contabilizamos o cadastro de 83 municípios, com 4 mil lotes. Destes, 24 com mais de 1,2 mil lotes já estão habilitados no Banco de Credenciamento e seguem para fase de contratação, sendo que os demais estão em fase de análise documental”, explica a diretora técnica, Sirlei Guia.

Programa

Lançado em 2021, o Programa Pra Ter Onde Morar – Construção visa a realização de parceria com prefeituras para entregas de Casas Custo Zero. Em 2022, o programa entregou 50 unidades habitacionais e, em 2023, 1.028. Estão em fase de contratação mais de 4 mil unidades e outras 1,7 mil já foram contratadas.