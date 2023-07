Agehab alerta para entrega de documentos do Aluguel Social

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) está convocando famílias de Anápolis, Águas Lindas e Trindade para entregar documentos listados no edital que comprovem o direito ao benefício do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social.

As listas de convocação estão disponíveis no site da Agehab. Para começar a receber o benefício de R$ 350 pelo período de 18 meses, as famílias que se inscreveram devem comprovar com documentos todas as informações prestadas no momento da inscrição.

Os documentos podem ser entregues presencialmente em agências específicas do Vapt Vupt nas três cidades (veja unidades e endereços no serviço). O envio também pode ser feito diretamente pelo site da Agehab, com todos os documentos digitalizados em formato PDF. Quanto mais rápido a documentação for entregue, mais rápido os beneficiários receberão os cartões.

O Aluguel Social concede ajuda de R$ 350, pelo período de 18 meses. Participam do programa famílias em situação de vulnerabilidade social e situação de superendividamento, com inscrição atualizada no CadÚnico do governo federal, que não tenham moradia própria e morem na cidade onde se inscreverem há pelo menos três anos.