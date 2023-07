Inspeção Técnica descarta irregularidades em barragem de Crixás

A Agência Nacional de Mineração (ANM) enviou uma equipe de técnicos para inspecionar a barragem Serra Grande, localizada em Crixás, no norte de Goiás, após o alarme de emergência ter sido acionado na última segunda-feira, 10. A Mineradora Anglo Gold Ashanti emitiu uma nota explicando que se tratava de um alarme falso. Os técnicos, compreendendo engenheiros e geólogos, realizaram uma vistoria minuciosa da estrutura da barragem no dia seguinte.

Durante a inspeção, a equipe da ANM verificou todos os aspectos da barragem, incluindo a crista, os taludes de jusante e montante, o sistema de drenagem superficial, o reservatório, o sistema extravasor e a saída da drenagem interna, conforme informado pela agência. Não foram encontradas quaisquer anomalias físicas que pudessem indicar um risco iminente à segurança da estrutura.

Relebre o caso

A ativação das sirenes de emergência da barragem Serra Grande ocorreu na manhã de segunda-feira, 10, e causou tumulto e medo entre os moradores de Crixás, no noroeste goiano. Inicialmente, houve a preocupação de que as paredes da barragem, sob responsabilidade da mineradora Anglogold Shanti, tivessem se rompido. Posteriormente, foi esclarecido que se tratava de um alarme falso.

Confira a nota da mineradora:

Informamos que, nesta segunda-feira, 10 de julho, próximo das 10h, houve o acionamento indevido das sirenes do sistema de comunicação de emergência da barragem Serra Grande, localizada em Crixás (GO). Lamentamos pelo acionamento equivocado do sistema de emergência e pedimos desculpas aos moradores de Crixás.

Ressaltamos que a Barragem está segura e estável.

A empresa já entrou em contato com as lideranças comunitárias e os órgãos públicos competentes para comunicar o ocorrido. Também estamos apurando os motivos do acionamento indevido.Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso canal de relacionamento: 0800 72 71 500.