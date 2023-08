Agentes públicos são investigados por superfaturamento de imóvel

A Polícia Civil do Estado e Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap), deflagrou hoje a Operação “Necrópole de Ouro”, com o objetivo de cumprir 15 mandados de busca e apreensão contra agentes públicos e um empresário do município de Abadiânia, investigados em esquema criminoso de desvio de verba pública mediante o superfaturamento em desapropriação de imóvel urbano.

De acordo com as investigações, há indícios de que agentes públicos desviaram mais de R$ 1,14 milhão na desapropriação de imóvel urbano situado nos fundos do cemitério da cidade. O lote, efetivamente negociado por R$ 120 mil, foi avaliado pelos servidores R$ 1.64 milhão, e registrado fraudulentamente pelo valor da avaliação. Os investigados, no entanto, conheciam o valor real do imóvel.

Três quartos do valor teriam sido pagos à vista, e o restante, feito por permuta de área do município, localizada em um condomínio às margens do Lago Corumbá IV.