Agricultura familiar de Nerópolis ganha destaque no lançamento do Plano Safra 2025

A agricultura familiar de Nerópolis terá destaque nacional nesta quinta-feira (27), durante o lançamento do Plano Safra 2025, que acontece às 11h no Palácio do Planalto, em Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

A Secretaria de Agricultura de Nerópolis, representada pelo secretário Onofre França, participa do evento em parceria com a UNICAFES Goiás (União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária), presidida por Ihasminy Teixeira, e com a Cooperativa Florya. Juntas, essas instituições levam ao evento um estande dedicado à exposição de produtos da agricultura familiar, com destaque para itens produzidos em Nerópolis e pela Florya, cooperativa sediada em Bela Vista de Goiás.

A presença no evento tem como foco promover, em âmbito nacional, o potencial da agricultura familiar da região, além de buscar o fortalecimento de parcerias institucionais com o governo federal. Um dos principais destaques será a apresentação do projeto SEMEAR, iniciativa construída de forma colaborativa por Rodrigo Zani, pela UNICAFES e pela Secretaria de Agricultura de Nerópolis. O projeto visa o fortalecimento da agricultura familiar no município, com foco no desenvolvimento rural sustentável e no apoio ao cooperativismo local.

“Acreditamos que a agricultura familiar é o caminho para uma economia rural mais justa e sustentável. O Plano Safra é o ambiente ideal para consolidar essas ideias e buscar o apoio necessário para transformá-las em políticas públicas permanentes”, afirma o Secretário de Agricultura de Nerópolis Onofre França.

