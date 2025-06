Agrodefesa investiga mais dois casos suspeitos de gripe aviária

A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) informa que investiga mais dois casos suspeitos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1) em Goiás. As notificações foram registradas na segunda-feira (9/6), após a morte de aves de subsistência em propriedades localizadas nos municípios de Santo Antônio da Barra, na região Sudoeste, e Montes Claros de Goiás, na região Centro-Oeste do Estado.

Fiscais estaduais agropecuários da Agrodefesa realizaram o atendimento nos locais, no prazo de até 12 horas após a notificação, e a coleta de amostras, que foram encaminhadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA) do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em Campinas (SP), para análise. O prazo estimado para a conclusão dos laudos é de 10 dias úteis, a partir da entrega do material ao laboratório e a depender também da demanda do LFDA.

Com esses novos registros, o Estado soma três casos suspeitos em investigação. O primeiro ocorreu no último domingo (08/06), com a morte de um cisne negro no Zoológico de Goiânia, que segue interditado por medida de precaução até a conclusão dos exames.

No segundo caso, em Montes Claros de Goiás, houve o registro da morte de 35 galinhas e sete perus. Entre os sinais apresentados pelos animais estavam asas caídas, dificuldade respiratória, secreção nasal, apatia, diarreia. Já em Santo Antônio da Barra foram registradas as mortes de 100 galinhas, aproximadamente. Entre os sinais clínicos estavam apatia, dificuldade respiratória, diarreia, edema de face, entre outros.

As propriedades foram interditadas cautelarmente e medidas de contenção foram adotadas imediatamente, em conformidade aos protocolos do Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA), incluindo proibição de trânsito de animais, restrição do acesso de pessoas e adoção de medidas de biossegurança.

As notificações foram devidamente inseridas no Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias (Sisbravet) e estão sendo apuradas conforme protocolos nacionais de vigilância em saúde animal. Até o momento, não há confirmação da presença do vírus em nenhuma das ocorrências.

A Agrodefesa ressalta que, até o momento, não há casos suspeitos em granjas comerciais no estado de Goiás, que permanecem com status livre de IAAP. A Agência reforça que todas as ações estão sendo conduzidas de forma preventiva, com o objetivo de mitigar riscos sanitários e preservar o status sanitário do Estado.

A Agrodefesa, que atua como órgão oficial responsável pela sanidade animal em Goiás, destaca que seguirá conduzindo as investigações com total rigor técnico, em alinhamento com o Mapa, monitorando a situação de forma contínua e fornecendo atualizações conforme a evolução das investigações.

Em nota, a Agrodefesa ressalta que a colaboração da população é fundamental nesse momento. Qualquer ocorrência de mortalidade ou sinais clínicos em aves deve ser imediatamente notificada à Agrodefesa, por meio do telefone/Whatsapp (62) 98164-1128.

Por fim, é necessário orientar que o consumo de carne de aves e ovos permanece seguro para a população.

