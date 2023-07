Ahpaceg quer veto a PL que obriga a instalação de câmeras em hospitais de Goiânia

A Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg) vai solicitar ao prefeito Rogério Cruz que vete o projeto de lei (PL 443/2021), de autoria do vereador Thialu Guiotti, já aprovado na Câmara Municipal de Goiânia e que prevê a instalação de câmeras nas dependências dos hospitais da capital.

Caso o projeto não seja vetado, a Ahpaceg vai recorrer à Justiça contra a medida, como já fez com proposta similar apresentada na Assembleia Legislativa.

Para a Ahpaceg, essa exigência – proposta sem qualquer consulta aos hospitais e sem conhecimento do funcionamento dessas instituições de saúde – é inconstitucional e viola a privacidade do paciente e a sua relação com o profissional que o atende.

A Ahpaceg alerta também para o risco de mau uso das imagens coletadas, que são dados sensíveis e devem ser protegidos.

Segurança

Autor do PL, o vereador Thialu Guiotti defende que a medida é considerada essencial para garantir a segurança e a integridade dos profissionais da saúde, pacientes e visitantes. “Além disso, busca-se prevenir incidentes criminais e fornecer meios de prova caso ocorram irregularidades ou atos ilícitos no ambiente hospitalar”, assegura.

O argumento usado pelo vereador para justificar a apresentação do projeto é contestado pela Ahpaceg, que entende que outras medidas de segurança nos ambientes hospitalares já foram e ainda podem ser adotadas sem ferir direitos dos pacientes e colaboradores ao sigilo de seus dados.