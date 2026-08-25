PL marca para próxima quinta-feira (27) audiência que pode expulsar Márcio Corrêa

O PL de Goiás mantém sob ameaça de expulsão o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa, depois de ele declarar apoio à reeleição do governador Daniel Vilela (MDB). A Executiva estadual da legenda se reúne na quinta-feira (27) para discutir medidas disciplinares contra o prefeito.

Márcio oficializou a posição no sábado (22), durante um evento político em Anápolis. A decisão confronta diretamente a candidatura do senador Wilder Morais, escolhido pelo PL para disputar o Governo de Goiás.

Em nota, o partido afirmou que apoiar um adversário em uma eleição na qual a legenda possui candidato próprio viola suas regras internas.

“Apoiar candidato de outro partido em eleição de que o PL participa é conduta vedada pelo Estatuto do partido e sujeita o filiado às medidas disciplinares nele previstas”, informou a Executiva estadual.

Nos bastidores da sigla, integrantes já consideram provável a abertura de um processo de expulsão. Formalmente, porém, o PL afirma que Márcio terá direito de defesa antes de qualquer decisão.

Ao subir no palanque de Daniel, Márcio não deixou margem para interpretação sobre sua posição na disputa estadual. “Essa continuidade tem nome, tem endereço, tem CPF. É Daniel Vilela”, afirmou o prefeito, ao defender a manutenção do grupo que governa Goiás.

O episódio amplia uma fissura que Wilder tenta conter dentro do próprio partido. Márcio vinha dando sinais de aproximação com Daniel antes mesmo do início oficial da campanha e não é o único integrante do PL a aderir ao emedebista. A vice-prefeita de Rialma, Vera Lúcia, também declarou apoio ao governador.

Anápolis torna o caso especialmente sensível para a direção liberal. Márcio foi eleito pelo PL em 2024 e administra um dos principais colégios eleitorais de Goiás. Na nota em que anunciou a reunião, o partido fez questão de lembrar que a eleição do prefeito também contou com o trabalho de vereadores, filiados e militantes da legenda.

A decisão de quinta-feira terá efeito além do futuro partidário de Márcio. O julgamento mostrará até onde o PL goiano pretende ir para enquadrar aliados que abandonaram Wilder na eleição estadual e aderiram ao projeto de Daniel.