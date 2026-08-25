Diversão e Arte

Luiz Fernando Guimarães traz comédia afiada sobre status e aparências a Goiás

“Baixa Sociedade”, texto inédito de Juca de Oliveira, chega a Anápolis e Goiânia em outubro com humor inteligente e crítica social


Dhayane Marques Por Dhayane Marques em 25/08/2026 - 10:18

Comédia de Juca de Oliveira que mistura humor e crítica social sobre aparência e status.Foto: Tom Peres

O teatro ganha tom de sátira elegante em Goiás no início de outubro. O ator Luiz Fernando Guimarães desembarca no estado com o espetáculo “Baixa Sociedade”, comédia que combina humor refinado e crítica social para discutir ambição, imagem e o desejo de ascensão.

A montagem, escrita por Juca de Oliveira, terá três apresentações. A estreia será em Anápolis, no dia 2 de outubro, no Teatro São Francisco. Em seguida, o espetáculo chega a Goiânia, com sessões nos dias 3 e 4 de outubro, no Teatro Goiânia.

No centro da trama está Otávio, personagem interpretado por Luiz Fernando Guimarães. Determinado a mudar de vida, ele aposta na construção de uma imagem idealizada de si mesmo. Entre exageros, invenções e tentativas de se encaixar em um padrão de sucesso, o personagem revela, com humor, as contradições de uma sociedade guiada pelas aparências.

Comédia que ri e provoca

A peça aposta em diálogos ágeis e situações que transitam entre o absurdo e o cotidiano. O riso surge fácil, mas vem acompanhado de reflexão. A narrativa expõe comportamentos comuns no mundo contemporâneo, onde a percepção muitas vezes pesa mais do que a realidade.

O elenco reúne ainda Debora Ozório, Paulo Mathias Jr. e Bruna Trindade, sob direção de Pedro Neschling. A encenação mantém ritmo dinâmico e valoriza o jogo cênico entre os atores, reforçando o tom leve sem perder a precisão crítica do texto.

“Baixa Sociedade” se insere na tradição de comédias que utilizam o humor como ferramenta de análise social. Ao acompanhar a trajetória de Otávio, o público é convidado a reconhecer situações familiares e rir de excessos que, muitas vezes, fazem parte do próprio cotidiano.

Ingressos e serviço

Os ingressos estão disponíveis no site do Ingresso Digital, com valores entre R$ 60 e R$ 180, conforme o setor e a modalidade. Há também a opção de ingresso social, com desconto mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Espetáculo “Baixa Sociedade” — Anápolis
Data: 2 de outubro
Horário: 20h
Local: Teatro São Francisco
Ingressos: Comprar ingressos Anápolis

Espetáculo “Baixa Sociedade” — Goiânia
Data: 3 e 4 de outubro
Horários: 19h e 18h
Local: Teatro Goiânia
Ingressos: Comprar ingressos Goiânia

Dhayane Marques

Dhayane Marques é jornalista formada pela PUC-GO. Atualmente é Diretora de Programas da TV Pai Eterno e repórter no jornal Tribuna do Planalto e Tribuna de Anápolis, nas editorias de cidades, educação, economia, agro, diversão e arte.

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