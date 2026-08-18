Goiânia entra no clima do Rally dos Sertões com programação gratuita e aberta ao público

Quem gosta de motor, velocidade e aventura terá um motivo a mais para sair de casa em Goiânia nos próximos dias. A capital será o endereço de uma das principais competições off-road das Américas e vai receber uma programação que permite ao público acompanhar de perto o universo do Rally dos Sertões 2026.

A experiência começa antes mesmo de os competidores encararem os cerca de quatro mil quilômetros de percurso. De 19 a 22 de agosto, a Vila Sertões ocupa o Autódromo Internacional de Goiânia com entrada gratuita. O espaço reúne atrações, alimentação, estandes, loja oficial e atividades que aproximam o público das equipes e dos veículos que participam da prova.

Para quem nunca acompanhou um rally de perto, a programação também é uma oportunidade de descobrir como funciona uma competição desse porte. No sábado (22), por exemplo, a movimentação ganha outro ritmo com o Prólogo e o Super Prime. Os pilotos entram em disputa contra o relógio e, nas baterias eliminatórias, os melhores tempos definem quem avança.

As provas serão realizadas no Condomínio Citàge Santé, na GO-020, das 7h às 17h30. O público poderá acompanhar a competição nas arquibancadas cobertas mediante a entrega de dois quilos de alimentos não perecíveis. A programação combina esporte e solidariedade em uma das principais atrações da passagem do rally pela capital.

Mas não é só quem gosta de velocidade que encontra motivos para visitar a Vila. A agenda inclui iniciativas sociais e educativas. Entre elas está o Concurso de Artes Sertões, voltado a estudantes da rede pública, além dos atendimentos realizados pela SAS Brasil, que leva serviços de saúde ao evento.

Na quinta-feira (20), outro momento promete chamar a atenção pelas ruas da cidade. A Carreata Oficial leva veículos e participantes do rally para um passeio que antecipa o clima da competição. A Vila Sertões também permanece aberta ao público durante sexta-feira (21), das 10h às 21h.

A chegada também vira espetáculo

Depois de cruzar diferentes regiões do país, o Rally dos Sertões retorna a Goiânia no dia 30 de agosto para a reta final da competição. A Vila Sertões volta a funcionar das 8h às 22h e concentra a chegada dos participantes, incluindo as Expedições de Turismo, a SAS Brasil e os competidores das categorias oficiais.

A partir das 19h, o clima de disputa dá lugar à celebração. É quando acontece a cerimônia de premiação dos vencedores das categorias Carro, Moto, UTV e Production.

A escolha de Goiânia como ponto de partida e chegada coloca a capital em posição estratégica dentro do calendário do Sertões e reforça a capacidade da cidade de receber eventos esportivos de grande porte. Para a CEO do Sertões, Leonora Guedes, a relação entre a competição e a capital goiana também tem um componente afetivo.

“Goiânia ocupa um lugar especial na história do Sertões Petrobras e, para mim, como goianiense, isso é motivo de enorme orgulho”, afirmou.

A edição de 2026 reúne pilotos e navegadores brasileiros e estrangeiros, com representantes de países como Espanha, França, Portugal, Argentina, Paraguai, Uruguai e Estados Unidos.

Com programação gratuita, provas, ações sociais e contato direto com o universo do rally, Goiânia terá, por alguns dias, uma atração que vai muito além da pista. Para quem gosta de esporte, é uma chance de ver os competidores de perto. Para quem ainda não conhece a modalidade, pode ser a porta de entrada para o mundo da velocidade fora da estrada.

Serviço

Rally dos Sertões 2026 em Goiânia

Vila Sertões

19, 20, 21 e 22 de agosto

Autódromo Internacional de Goiânia

Das 10h às 21h

Entrada gratuita

Prólogo e Super Prime

22 de agosto

Condomínio Citàge Santé, GO-020

7h às 13h: largada promocional e Prólogo

14h às 17h30: Super Prime

Acesso às arquibancadas mediante ingresso solidário e doação de 2 kg de alimentos não perecíveis

Chegada e premiação

30 de agosto

Autódromo Internacional de Goiânia

8h às 22h

19h: premiação geral e por categorias