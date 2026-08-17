Queima do Alho e cavalos milionários: evento gratuito agita Goiânia

A tradicional Queima do Alho, cavalos avaliados em mais de R$ 1 milhão, leilões e competição de Mangalarga Marchador vão movimentar o Parque Agropecuário de Goiânia a partir desta quinta-feira (20).

A programação faz parte do Império Marchador 2026, que segue até sábado (22) e reúne cerca de 130 cavalos. Entre os destaques estão Kodak Beira Rio e Espirro do Altarego, dois animais de alta performance avaliados em mais de R$ 1 milhão cada, segundo a organização.

Durante os três dias, o evento combina negócios, genética, esporte, tradição e atividades voltadas às famílias.

A entrada é gratuita.

O que é a Queima do Alho?

Um dos momentos mais tradicionais da programação acontece na sexta-feira (21), quando a culinária típica das antigas comitivas ganha espaço no Parque Agropecuário. A Queima do Alho está marcada para as 12h e será acompanhada por uma confraternização entre criadores e convidados.

O cardápio segue a tradição sertaneja, com pratos como costela de chão, arroz carreteiro e feijão gordo.

A preparação começa horas antes. A costela começa a ser preparada por volta das 7h, permitindo acompanhar de perto parte do processo que antecede a confraternização.

Cavalos passam de R$ 1 milhão

Se a gastronomia chama atenção na sexta-feira, os animais são protagonistas durante toda a programação. O Império Marchador deverá reunir aproximadamente 130 cavalos, incluindo exemplares de diferentes valores e perfis. Dois nomes se destacam: Kodak Beira Rio e Espirro do Altarego. Os cavalos atletas de alta performance são avaliados em mais de R$ 1 milhão cada.

A tropa reunida no evento é avaliada em aproximadamente R$ 30 milhões. Apesar dos números milionários, haverá também oportunidades destinadas a criadores que estão começando no segmento.

Segundo a organização, existem animais disponíveis para comercialização a partir de R$ 5 mil. Além dos cavalos, os negócios envolvem genética, com comercialização de frações de animais, sêmen e embriões. “Teremos animais de altíssimo valor, inclusive exemplares que terão frações comercializadas, além da venda de sêmen e embriões. Mas também teremos animais para todos os perfis de compradores, desde quem está começando na criação até os grandes investidores”, destaca Lutriênio Reis, idealizador do evento.

Leilões começam na quinta-feira

A programação começa na quinta-feira (20), com os animais disponíveis para visitação no Parque Agropecuário e treinamentos na pista durante o dia. Às 18h30, será realizado o leilão de animais de Marcha Batida, modalidade caracterizada pelo maior apoio diagonal e por uma passada mais cadenciada.

Na sexta-feira, depois da Queima do Alho, haverá outro momento dedicado aos negócios. Às 18h30, está previsto um leilão de animais de Marcha Picada, caracterizada pelo maior apoio lateral e uma passada mais rápida.

Ação para famílias de pessoas neurodivergentes

A sexta-feira também terá uma programação social. A partir das 9h, será realizada uma ação de responsabilidade social voltada a famílias de pessoas com TDAH, TEA e outras neurodivergências.

A programação prevê atendimento gratuito com equipe multidisciplinar, interação com cavalos e cães terapeutas, além de atividades destinadas às crianças. Também estão previstas pipoca, algodão-doce e orientações sobre os direitos das pessoas neurodivergentes.

Sábado terá Copa de Marcha e programação para crianças

No sábado (22), o esporte assume o protagonismo. A partir das 8h, será realizada a Copa de Marcha do Mangalarga Marchador, reunindo cavalos atletas em competição. A programação também abre espaço para quem não está diretamente ligado ao universo da criação de cavalos.

Crianças e jovens poderão conhecer os animais de perto e ter contato com a raça. O espaço terá ainda brinquedos gratuitos e área gastronômica.

Confira a programação

Quinta-feira (20)

Visitação aos animais

Treinamentos na pista durante o dia

18h30 — Leilão de animais de Marcha Batida

Sexta-feira (21)

7h — Início da preparação da costela

9h — Ação social para famílias de pessoas com TDAH, TEA e outras neurodivergências

12h — Queima do Alho e confraternização entre criadores e convidados

18h30 — Leilão de animais de Marcha Picada

Sábado (22)

8h — Copa de Marcha do Mangalarga Marchador

Atividades para crianças e jovens

Contato com os animais

Brinquedos gratuitos

Área gastronômica

Serviço

Império Marchador 2026

Quando: 20 a 22 de agosto

Onde: Parque Agropecuário de Goiânia

Entrada: gratuita

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