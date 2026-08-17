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BR-040 terá obras e interdições entre Cristalina e Belo Horizonte a partir desta terça

BR-040 terá obras e interdições parciais em Cristalina (GO) e em Minas Gerais entre 17 e 24 de agosto


Fábio Prado Por Fábio Prado em 17/08/2026 - 16:33

BR-040 terá obras e interdições entre Cristalina e Belo Horizonte a partir desta terça
BR-040 terá obras e interdições entre Cristalina e Belo Horizonte a partir desta terça - Foto:Via Cristais / Divulgação

Rodovia receberá microrevestimento em Cristalina e instalação de sistema de pesagem em Paraopeba. Concessionária orienta motoristas a redobrar a atenção.

A BR-040, no trecho entre Belo Horizonte (MG) e Cristalina (GO), terá obras e interdições parciais entre os dias 17 e 24 de agosto . Os serviços serão realizados pela Via Cristais, concessionária responsável pelo trecho, e ocorrerão principalmente das 7h às 17h .

Uma das principais intervenções será a aplicação de microrevestimento no pavimento entre os quilômetros 53 e 67, em Cristalina, nos dois sentidos da rodovia . A técnica aplica uma nova camada sobre o pavimento existente para corrigir pequenas imperfeições, melhorar a aderência e reduzir a infiltração de água.

Em Minas Gerais, haverá trabalhos de pavimentação em Curvelo, Paraopeba, Caetanópolis e Sete Lagoas . As intervenções provocarão interdições parciais e temporárias e, em um dos pontos, desvio do tráfego.

Entre as intervenções está a preparação da infraestrutura para implantação de um sistema de pesagem em movimento no km 428, em Paraopeba . A tecnologia permite identificar o peso dos veículos durante sua passagem pela rodovia, sem a necessidade de parada para a pesagem inicial, o que torna o monitoramento mais ágil e contribui para a conservação da rodovia .

Durante as obras, a Via Cristais informa que utilizará sinalização antecipada, equipes de orientação, painéis eletrônicos e operações de “pare e siga” nos trechos de pista simples . Nos pontos de maior movimento em Belo Horizonte, Contagem e Ribeirão das Neves, os serviços de pavimentação são programados para o período noturno para reduzir interferências nos horários de maior fluxo .

A Via Cristais administra 594 quilômetros da BR-040 entre Belo Horizonte e Cristalina . A concessionária orienta os motoristas a reduzirem a velocidade, respeitarem a sinalização e programarem a viagem com antecedência para evitar transtornos .

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Fábio Prado

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