Vitória sobre o Atlético deixa o Vila entre os melhores da Série B

Foi o primeiro triunfo do colorado sobre o Atlético no estádio Antônio Accioly em jogos válidos pela série B. Resultado importante, que garante o Vila entre os melhores da série B, e devolve a confiança ao elenco em partidas realizadas fora do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. João Vieira e Dudu, o segundo de falta, foram aos autores dos gols do alvirubro na vitória por 2 a 0 na casa do adversdário. Em jogos válidos pelo campeonato brasileiro da série B no Antônio Accioly, o Atlético venceu em duas oportunidades e aconteceram dois empates.

Além de quebrar um tabu, o Vila ainda impôs a primeira derrota ao técnico Roger Silva no comando do Dragão, depois de três vitórias e dois empates. Com a derrota, o Atlético se distanciou novamente do G6 e para tentar uma nova aproximação, terá que derrotar o Londrina na próxima terça-feira, no estádio VGD, no interior do Paraná. Já o Vila Nova tem grande chance de consolidar sua posição entre os primeiros colocados, pois terá pela frente a Ponte Preta, lanterna da competição, vivendo um dos piores momentos de sua história.

Em seus pronunciamentos depois do jogo, os dirigentes Adson Batista e Hugo Bravo foram comedidos e respeitosos em relação aos adversários. Adson disse que o Vila Nova fez uma partida perfeita e o vice-presidente do Vila afirmou que o colorado confirmou sua condição de concorrente a uma vaga na elite do futebol brasileiro, contrariando as opininiões de quem apostava que o grupo do Vila estava dividido. “O elenco está unido e focado em seus objetivos” concluiu Hugo Bravo. O técnico Roger Silva entende que o resultado foi injusto. Foi sua primeira derrota no comando do time campineiro. Para o técnico Guto Ferreira, a vitória foi uma resposta do Vila a todos que acreditavam em crise no elenco vilanovense. “O Vila está no caminho certo”, disse o treinador.

Teimosia do técnico Mozart

A pergunta que todos estão fazendo é porque o técnico Mozart Santos insiste tanto com o centroavante Cadu Mineiro. O jogador é o único no elenco que não é substituído, mesmo jogando o péssimo futebol que sempre jogou desde que foi contratado pelo Goiás. Mozart faz várias alterações, mas Cadu Mineiro é intocável. Se fosse um bom jogador, ainda seria compreensível, mas é um a menos em campo. O pior é que nesta posição, o Goiás não tem opções de boa qualidade. Para sacar Cadu Mineiro, Mozart tem que colocar em campo o veterano, lento e inoperante Anselmo Ramon. Quando opta pelos dois em campo, fica pior.

Como afirmou na derrota para o América Mineiro, Mozart Santos também disse após o resultado negativo contra o Criciúma, que o Goiás fez uma boa partida. Não fez. Nos dois últimos jogos, perdeu seis pontos, portanto, nada a comemorar. O time começou a partida totalmente atordoado. Foi envolvido por inteiro pelo time da casa e logo aos seis minutos já perdia por 1 a 0. Depois o Criciuma administtrou o resultado, deixou o Goiás se soltar, passando a impressão que o time esmeraldino estava melhor em campo. Pura ilusão. No segundo tempo, nenhum chute ao gol do Criciúma. O Goiás reclamou muito da arbitragem e nisso o time esmeraldino tem toda a razão. O juiz prejudicou o alviverde goiano quando deixou de expulsar o jogador Otero, que acertou a sola da chuteira no calcanhar de Rodrigo Soares. Nesse momento, o jogador catarinense já tinha cartão amarelo. O VAR também não chamou o árbitro para revisar o lance.

Em outra jogada, Wellington Rato foi derrubado em uma arrancada, numa falta claríssima, que deveria ser revisada apenas para confirmar se aconteceu fora ou dentro da área. O árbitro nada marcou e o VAR não fez nenhuma intervenção. Foram lances prejudiciais ao Goiás, mas o time esmeraldino poderia ter produzido mais, especialmente no setor ofensivo, que não foi capaz de acertar um chute ao gol adversário, principalmente no segundo tempo. Depois de nove meses fora do time, se recuperando de uma cirurgia, Wellington Rato voltou bem, com muita disposição. Será útil ao Goiás na sequência do campeonato. Na próxima terça-feira, o Goiás recebe o Juventude na Serrinha, às 21h35, jogo válido pela 23ª rodada da série B.

CURTAS

* Paulo Rogério Pinheiro é mesmo imprevisível. Desaparece quando todos querem ouvi-lo, mas quando resolve aparecer, fala o que não deve. Em entrevista no final de semana, disse que a torcida do Goiás deveria imitar o que está fazendo o torcedor vilanovense, fazendo vaquinha para ajudar o clube.

* A torcida do Vila está ajudando o clube porque acredita no trabalho que a diretoria está fazendo para levar o clube à série A. Em campo, o time está respondendo. E o Goiás, o que está fazendo para merecer a confiança e o apoio do torcedor?

* Torraram R$ 100 milhões do clube, montaram times de péssima qualidade, agora querem o dinheiro do torcedor? Paulo Rogério Pinheiro se auto proclama muito competente, salvador do Goiás…

* Que encontre o caminho para tirar o Goiás dessa situação. Ou então entregue para a oposição, que tem gente de muita qualidade para assumir e colocar o Verdão de volta a seu lugar.

* Com aprovação do novo Estatuto, o Conselho de Administração foi extinto. Aroldo Guidão assume a presidência executiva até a realização das eleições, previstas para o final do ano. A figura do CEO, renomeada como diretor executivo, também deixa de existir.

* O Goiás vai passar a ter cinco vice-presidentes, sendo um de futebol profissional, feminino e de base; um administrativo, financeiro e de patrimônio; um de esportes olímpicos, paralímpicos, iniciação esportiva e social; um de marketing, comunicação e novos negócios e um jurídico. Nenhum desses cargos terá remuneração.

* Um presidente e dois diretores bem remunerados resolveriam o problema administraivo do Goiás. Esse monte de diretor sem remuneração de nada vai adiantar. Como cobrar um dirigente se ele não é remunerado?

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