Concursos federais têm novas nomeações e convocações de aprovados do CPNU e Exército

MGI autorizou 78 nomeações para Ancine, ANP, Ministério da Saúde e Comando do Exército. Candidatos do CPNU 1 em lista de espera devem manifestar interesse até 4 de setembro.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou no Diário Oficial da União autorizações para novas nomeações e convocações de candidatos aprovados em concursos públicos federais . As medidas contemplam órgãos federais, contratações temporárias e uma nova etapa de manifestação de interesse para candidatos do CPNU 1.

Foram autorizadas 78 nomeações no total . A maior parte é para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), com 69 vagas de nível superior . A Agência Nacional do Petróleo (ANP) receberá 50 novos especialistas, sendo 35 em regulação de petróleo e 15 em geologia e geofísica . A Agência Nacional do Cinema (Ancine) terá 10 vagas para especialistas em regulação da atividade cinematográfica . O Ministério da Saúde nomeará nove pesquisadores, com lotação no Inca, Cenp e Instituto Evandro Chagas.

O Comando do Exército também teve autorizada a nomeação de nove aprovados para o cargo de Professor do Magistério Superior, dentro do quantitativo previsto no edital.

Convocação para vagas temporárias

O MGI convocou 40 candidatos aprovados em lista de espera do CPNU 1 para contratação temporária na Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais, com remuneração de R$ 7.647,20 e lotação em Brasília . São 39 vagas para Analista Administrativo com formação em Administração, Direito, Contabilidade ou Economia, e uma vaga para Analista Administrativo com graduação em Estatística . Os contratos terão duração de um ano, prorrogáveis até cinco anos.

Nova manifestação de interesse

Candidatos que permanecem na lista de espera do CPNU 1 devem realizar uma nova manifestação de interesse entre 24 de agosto e 4 de setembro . O procedimento será feito exclusivamente pelo aplicativo SouGov ou pela versão web . Cada candidato deverá consultar os cargos para os quais permanece habilitado e informar individualmente se tem interesse em continuar concorrendo .

A ausência de manifestação dentro do prazo eliminará o candidato do banco de aprovados em lista de espera de todos os cargos do CPNU 1, inclusive para contratações temporárias . Já o candidato que informar que não tem interesse será eliminado apenas da lista daquele cargo específico .

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