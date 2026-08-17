Saúde

Anvisa aprova 1º genérico de semaglutida, princípio ativo do Ozempic, no Brasil

Nova caneta é produzida pela EMS e foi autorizada para tratamento de adultos com diabetes tipo 2; agência também aprovou medicamento similar


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 17/08/2026 - 17:00

Anvisa aprova 1º genérico de semaglutida, princípio ativo do Ozempic, no Brasil
(Imagem: Reprodução)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro da primeira caneta genérica de semaglutida do Brasil, ampliando a oferta de medicamentos que utilizam o mesmo princípio ativo presente no Ozempic. O novo medicamento será produzido pela farmacêutica EMS e tem indicação aprovada para o tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2 insuficientemente controlado.

A Anvisa também autorizou um medicamento similar, chamado Semaclique, registrado pela Germed. Os dois produtos utilizam semaglutida obtida por síntese química e são administrados por meio de injeção subcutânea uma vez por semana.

Para que serve o novo genérico?

Apesar de a semaglutida ter ficado popularmente conhecida por seu efeito na perda de peso, a indicação aprovada para a nova versão genérica é o tratamento do diabetes tipo 2. O medicamento poderá ser utilizado como complemento à dieta e à prática de exercícios físicos.

A utilização pode ocorrer em monoterapia, quando a metformina não é considerada apropriada devido à intolerância ou contraindicação do paciente, ou em associação com outros medicamentos utilizados no tratamento do diabetes.

A semaglutida pertence à classe dos agonistas do receptor de GLP-1. Entre seus efeitos estão o estímulo à produção de insulina e a atuação em mecanismos relacionados à saciedade.

Qual a diferença entre genérico e similar?

O genérico aprovado pela Anvisa não possui nome comercial, como determina a legislação para essa categoria de medicamento. Já o Semaclique, da Germed, foi registrado como medicamento similar e, portanto, possui marca própria.

As novas canetas serão disponibilizadas em apresentações de 1,5 ml ou 3 ml, preenchidas e descartáveis, com agulhas incluídas. A aplicação é semanal.

Já dá para comprar?

A aprovação da Anvisa não significa que as novas canetas já estejam imediatamente disponíveis nas farmácias. Até o momento, não foram divulgadas oficialmente as datas de início da comercialização nem os preços dos novos produtos.

Há, porém, uma expectativa de ampliação da concorrência no mercado brasileiro após o fim da patente da semaglutida. A Anvisa já vinha aumentando o número de registros de medicamentos com o princípio ativo. Em julho, a agência autorizou cinco novas canetas de semaglutida sintética: Owozy, Seemasun, Zempneo, Semavy e Orsema.

Antes disso, em maio, havia sido aprovado o Ozivy, também da EMS, primeira caneta de semaglutida sintética análoga ao Ozempic autorizada no país.

Venda exige receita retida

Outro ponto importante é que a compra desses medicamentos não é livre. Desde junho de 2025, medicamentos agonistas do receptor de GLP-1 estão submetidos a regras mais rígidas de prescrição no Brasil.

A venda nas farmácias e drogarias exige receita médica em duas vias, e uma delas fica retida no estabelecimento. A Anvisa adotou a medida diante dos riscos relacionados ao uso desses medicamentos sem acompanhamento adequado.

A orientação, portanto, é que a semaglutida seja utilizada somente dentro das indicações aprovadas e com acompanhamento de profissional de saúde.

Leia mais:

Gordura no fígado: veja o que colocar no prato e quais alimentos evitar

Redação Tribuna do Planalto

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Mamaço Goiânia reúne famílias em defesa da amamentação no Parque Flamboyant
Saúde

Mamaço Goiânia reúne famílias em defesa da amamentação no Parque Flamboyant

17/08/2026
Gordura no fígado: veja o que colocar no prato e quais alimentos evitar
Saúde

Gordura no fígado: veja o que colocar no prato e quais alimentos evitar

17/08/2026
carreta da saúde
Saúde

População de Ceres passa a ser atendida por carreta de saúde da mulher; veja como funciona

14/08/2026
Metade das meninas que engravidam antes dos 14 anos não tem acesso ao aborto legal, aponta pesquisa
Saúde

Metade das meninas que engravidam antes dos 14 anos não tem acesso ao aborto legal, aponta pesquisa

14/08/2026
Uso de antipsicóticos pode triplicar risco de diabetes entre jovens; veja pesquisa
Saúde

Uso de antipsicóticos pode triplicar risco de diabetes entre jovens; veja pesquisa

14/08/2026
Por que chineses estão levando melões gigantes para a cama?
Curiosidades

Por que chineses estão levando melões gigantes para a cama?

17/08/2026
Justiça pode multar Sintego em R$ 5 mil por dia por fechamento de escolas durante greve
Educação

Justiça pode multar Sintego em R$ 5 mil por dia por fechamento de escolas durante greve

17/08/2026
O que aconteceu com Hayden Panettiere? Medicamento que reverte overdose é encontrado no local da morte
Celebridades

O que aconteceu com Hayden Panettiere? Medicamento que reverte overdose é encontrado no local da morte

17/08/2026
Concursos federais têm novas nomeações e convocações de aprovados do CPNU e Exército
Brasil

Concursos federais têm novas nomeações e convocações de aprovados do CPNU e Exército

17/08/2026
Pesquisa