Anvisa aprova 1º genérico de semaglutida, princípio ativo do Ozempic, no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro da primeira caneta genérica de semaglutida do Brasil, ampliando a oferta de medicamentos que utilizam o mesmo princípio ativo presente no Ozempic. O novo medicamento será produzido pela farmacêutica EMS e tem indicação aprovada para o tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2 insuficientemente controlado.

A Anvisa também autorizou um medicamento similar, chamado Semaclique, registrado pela Germed. Os dois produtos utilizam semaglutida obtida por síntese química e são administrados por meio de injeção subcutânea uma vez por semana.

Para que serve o novo genérico?

Apesar de a semaglutida ter ficado popularmente conhecida por seu efeito na perda de peso, a indicação aprovada para a nova versão genérica é o tratamento do diabetes tipo 2. O medicamento poderá ser utilizado como complemento à dieta e à prática de exercícios físicos.

A utilização pode ocorrer em monoterapia, quando a metformina não é considerada apropriada devido à intolerância ou contraindicação do paciente, ou em associação com outros medicamentos utilizados no tratamento do diabetes.

A semaglutida pertence à classe dos agonistas do receptor de GLP-1. Entre seus efeitos estão o estímulo à produção de insulina e a atuação em mecanismos relacionados à saciedade.

Qual a diferença entre genérico e similar?

O genérico aprovado pela Anvisa não possui nome comercial, como determina a legislação para essa categoria de medicamento. Já o Semaclique, da Germed, foi registrado como medicamento similar e, portanto, possui marca própria.

As novas canetas serão disponibilizadas em apresentações de 1,5 ml ou 3 ml, preenchidas e descartáveis, com agulhas incluídas. A aplicação é semanal.

Já dá para comprar?

A aprovação da Anvisa não significa que as novas canetas já estejam imediatamente disponíveis nas farmácias. Até o momento, não foram divulgadas oficialmente as datas de início da comercialização nem os preços dos novos produtos.

Há, porém, uma expectativa de ampliação da concorrência no mercado brasileiro após o fim da patente da semaglutida. A Anvisa já vinha aumentando o número de registros de medicamentos com o princípio ativo. Em julho, a agência autorizou cinco novas canetas de semaglutida sintética: Owozy, Seemasun, Zempneo, Semavy e Orsema.

Antes disso, em maio, havia sido aprovado o Ozivy, também da EMS, primeira caneta de semaglutida sintética análoga ao Ozempic autorizada no país.

Venda exige receita retida

Outro ponto importante é que a compra desses medicamentos não é livre. Desde junho de 2025, medicamentos agonistas do receptor de GLP-1 estão submetidos a regras mais rígidas de prescrição no Brasil.

A venda nas farmácias e drogarias exige receita médica em duas vias, e uma delas fica retida no estabelecimento. A Anvisa adotou a medida diante dos riscos relacionados ao uso desses medicamentos sem acompanhamento adequado.

A orientação, portanto, é que a semaglutida seja utilizada somente dentro das indicações aprovadas e com acompanhamento de profissional de saúde.

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