População de Ceres passa a ser atendida por carreta de saúde da mulher; veja como funciona

A partir desta sexta-feira (14), pacientes do SUS que aguardam serviços especializados em saúde da mulher em Ceres (GO) e região passarão a ser atendidas por uma carreta do Ministério da Saúde. Estruturada com equipamentos, insumos e equipe multiprofissional, a unidade oferta serviços para diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero.

Os serviços fazem parte do programa Agora Tem Especialistas, criado pela Lei nº 15.233/2025, e oferecem consultas, procedimentos, exames e demais ações em atenção especializada à saúde.

Na unidade móvel, são ofertadas mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, biópsias e consultas com especialistas, que interpretam os exames e direcionam a paciente para as próximas fases de cuidado.

O diretor de Programa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, Nilton Pereira Júnior, visitou as instalações da carreta em Ceres, e obras de duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no município e em Jaraguá, construídas pelo Novo PAC Saúde.

“As obras das UBSs em Jaraguá e Ceres estão avançadas e, muito em breve, impactarão de forma relevante a vida da população desses municípios, ampliando e qualificando os atendimentos da atenção primária. Além de conhecer essas estruturas, visitamos uma das três carretas do Ministério da Saúde que iniciaram nesta sexta os atendimentos, levando serviços especializados para mais próximo da população, reduzindo a dependência de encaminhamentos para capital e, consequentemente, diminuindo o tempo de espera entre consultas, exames e tratamentos com especialistas, quando necessários”, contextualizou Nilton.

Para ser atendido

As carretas atendem exclusivamente pacientes que foram pré-agendados e encaminhados para a unidade pela secretaria municipal de saúde. Pessoas que já aguardam os exames pelo SUS podem solicitar encaminhamento indo até uma Unidade Básica de Saúde da cidade.