Economia e Negócios

Nubank fora do ar: falhas no Pix, pagamentos e acesso ao aplicativo irritam clientes

Instabilidade começou no fim da tarde desta sexta-feira (14) e provocou cerca de mil notificações no pico registrado pelo Downdetector


Por Carlos Nathan Sampaio em 14/08/2026 - 18:42

Cliente pode impedir débito automático de empréstimo; entenda nubank fora do ar
(Foto: Reprodução)

O Nubank fora do ar provocou reclamações de clientes no início da noite desta sexta-feira (14). Usuários relatam dificuldades para entrar no aplicativo e utilizar diferentes serviços da instituição financeira, como transferências via Pix, pagamento de boletos e resgate de investimentos. É a segunda vez em menos de um mês em que instabilidades como essa acontecem.

De acordo com o Downdetector, plataforma que acompanha o funcionamento de serviços digitais, o número de notificações começou a aumentar repentinamente por volta das 17h30. Durante o pico da instabilidade, foram registradas aproximadamente mil reclamações. Às 18h10, o gráfico da plataforma continuava elevado, indicando que os problemas ainda afetavam parte dos clientes.

As principais falhas informadas envolvem operações via Pix, acesso ao mobile banking e login no aplicativo. Alguns clientes conseguiram abrir a plataforma, mas encontraram dificuldades para concluir transações. Outros afirmaram que não conseguiam acessar a conta.

No X, antigo Twitter, usuários compartilharam relatos sobre os transtornos provocados pela instabilidade. As reclamações mencionam tentativas frustradas de realizar pagamentos, transferir dinheiro e movimentar valores aplicados. O problema ganhou repercussão rapidamente nas redes sociais, principalmente entre pessoas que precisavam concluir operações no fim do expediente.

Até o momento mencionado nos relatos, não havia informações sobre a causa da falha nem previsão para o restabelecimento completo dos serviços. Também não foi informado se todas as contas foram afetadas ou se a instabilidade atingiu apenas parte da base de clientes.

A orientação é que os usuários evitem repetir várias vezes uma mesma operação sem verificar o extrato, já que a transação pode ser processada mesmo diante de uma mensagem de erro. Também é recomendável acompanhar os canais oficiais do Nubank para obter atualizações sobre a normalização do aplicativo.

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