Mamaço Goiânia reúne famílias em defesa da amamentação no Parque Flamboyant

Mães, gestantes, famílias, profissionais de saúde e integrantes da comunidade poderão participar do Mamaço Goiânia 2026, marcado para o dia 22 de agosto, às 15h, no Parque Flamboyant, em Goiânia. Com participação gratuita, o encontro busca promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, além de fortalecer a rede de acolhimento às mulheres e aos bebês.

Organizado por um coletivo de mães, com o apoio de doulas, consultoras de amamentação, pediatras e outros profissionais, o evento contará com palestras, contação de histórias, recreação para crianças, aferição de pressão arterial e espaços destinados à troca de experiências e ao esclarecimento de dúvidas. A programação também terá o tradicional mamaço coletivo.

Nesta edição, o encontro acompanha o tema da Semana Mundial do Aleitamento Materno de 2026: “Amamentação para um começo de vida sustentável: fortaleça o que funciona”. A proposta é destacar práticas e redes que favorecem a saúde das mães e dos bebês, além de abordar a relação do aleitamento materno com a saúde coletiva e a sustentabilidade.

Entre as convidadas está a médica Clarissa Villa Verde, que falará sobre “Amamentação e saúde mental materna”. A abordagem incluirá aspectos emocionais que podem influenciar a experiência da mulher durante a gestação, o pós-parto e o período de amamentação.

A nutricionista materno-infantil e consultora em amamentação Poliana Resende conduzirá a conversa “Amamentação, alimentação e saúde: cuidando de dois”. A atividade apresentará orientações sobre alimentação e cuidados com a saúde da mãe e do bebê. Uma equipe da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás (UFG) também participará do evento.

Representantes dos Bancos de Leite Humano de Goiânia estarão presentes para explicar o trabalho realizado pelas instituições e a importância da doação de leite materno para bebês que necessitam desse alimento.

O Mamaço Goiânia também promoverá a arrecadação de frascos de vidro para a Rede Goiana de Bancos de Leite Humano. A população poderá doar recipientes com tampa plástica, como os usados para café solúvel, azeitona, geleia e palmito. Os frascos também serão recebidos sem as tampas.

Criado em 2013, como parte da mobilização nacional “A Hora do Mamaço”, o evento é organizado de maneira independente na capital desde 2017. Segundo as organizadoras, a amamentação não deve ser tratada como responsabilidade exclusiva da mulher, pois depende do apoio das famílias, dos profissionais e de toda a comunidade. As novidades sobre a programação podem ser acompanhadas pelo perfil @mamacogoiania no Instagram.