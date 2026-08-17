Cidades

Grupo de Homicídios investiga desaparecimento de homem após acidente, em Aparecida de Goiânia

Jefferson de Oliveira segue desaparecido em Aparecida de Goiânia; Grupo de Investigação de Homicídios passou a atuar no caso, mas polícia afirma que não há conclusão sobre ocorrência de crime


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 17/08/2026 - 16:13

Grupo de Homicídios investiga desaparecimento de homem após acidente, em Aparecida de Goiânia
(Foto: Redes Sociais)

Uma nova e ampla operação de busca terminou sem pistas sobre o paradeiro de Jefferson de Oliveira, desaparecido após sofrer um acidente de trânsito em Aparecida de Goiânia. Equipes vasculharam uma extensa área de mata durante o fim de semana, mas não conseguiram localizá-lo.

A procura contou com drones equipados com câmeras infravermelhas, cães farejadores e equipes terrestres. Segundo a Polícia Civil, o perímetro das buscas foi ampliado em relação às áreas anteriormente vistoriadas.

Jefferson trabalha como lustrador e está desaparecido desde o fim de julho, quando sofreu um acidente na região do Setor Vale do Sol. Mesmo após as novas buscas, a Polícia Civil afirma que ainda não existe uma conclusão definitiva sobre o que aconteceu com ele.

Grupo de Homicídios entra na investigação

Uma das novidades na apuração é a participação do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia. A entrada da unidade especializada, porém, não significa que o desaparecimento esteja sendo tratado como homicídio.

A própria Polícia Civil fez questão de esclarecer que a atuação do grupo agrega capacidade investigativa especializada e permite ampliar os recursos utilizados na tentativa de encontrar respostas.

Até o momento, não existe conclusão sobre a ocorrência de crime. Jefferson continua oficialmente sendo procurado como pessoa desaparecida.

Pessoas que aparecem em imagens já foram ouvidas

Enquanto equipes procuram Jefferson fisicamente, outra frente da investigação tenta reconstruir o que ocorreu antes e depois do acidente. A Polícia Civil informou que todas as pessoas identificadas nas imagens relacionadas ao caso já haviam sido localizadas e ouvidas pelos investigadores. Também estão sendo analisadas imagens captadas por câmeras de segurança, celulares apreendidos e outros elementos reunidos ao longo da investigação.

Segundo a corporação, as diligências realizadas até agora possibilitaram avanços significativos na reconstrução dos acontecimentos anteriores e posteriores ao acidente. As informações obtidas, entretanto, ainda não foram suficientes para determinar o paradeiro de Jefferson ou estabelecer definitivamente o que ocorreu com ele.

Desaparecimento aconteceu após acidente de trânsito

Jefferson desapareceu depois de se envolver em um acidente de trânsito no fim de julho, em Aparecida de Goiânia. O caso mobilizou familiares e forças de segurança. Desde os primeiros dias, uma das áreas que concentram as buscas é a região de mata próxima ao ponto onde ocorreu o acidente.

Equipes já utilizaram cães farejadores e drones nas buscas anteriores. Neste fim de semana, o trabalho foi reforçado, inclusive com equipamentos capazes de captar imagens infravermelhas.

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Redação Tribuna do Planalto

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