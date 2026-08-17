Segurança

PRF recupera veículo roubado e apreende arma de fogo durante abordagem na BR-153, em Hidrolândia

Carro foi roubado no Rio de Janeiro em fevereiro deste ano


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 17/08/2026 - 10:00

PRF Hidrolândia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o apoio da Polícia Militar, por meio da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Piracanjuba, recuperou, neste domingo (16), um veículo com registro de roubo e apreendeu um revólver calibre .38 durante uma abordagem na BR-153, em Hidrolândia (GO).

A equipe recebeu informações, por meio de análise de risco, de que um Jeep Compass, de cor cinza, estaria circulando pela rodovia com indícios de fraude veicular. Os policiais realizaram patrulhamento e localizaram o veículo, que foi abordado.

Durante a fiscalização, foram identificadas diversas irregularidades nos elementos identificadores do automóvel. Após análise, os policiais constataram que o veículo possuía registro de roubo ocorrido em fevereiro de 2026, no Rio de Janeiro (RJ).

Na busca pessoal, os agentes localizaram ainda um revólver calibre .38, acompanhado de dez munições intactas.

O homem, de 48 anos, foi encaminhado à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia (GO).

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