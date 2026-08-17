Cidades

490 veículos apreendidos em processos criminais serão leiloados pelo TJGO; saiba quando

O certame ocorrerá de forma online, por meio do site: www.caiapoleiloes.com.br.


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 17/08/2026 - 10:06

TJGO veículos apreendidos

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), por meio da Comissão Estadual de Alienação de Veículos e Outros Objetos Apreendidos, realizará o Leilão nº 10/2026, nos dias 19 e 24 de agosto, com a oferta de 490 veículos apreendidos em processos criminais, divididos entre automóveis e motocicletas aptos à circulação, além de sucatas aproveitáveis para peças, com motor inservível e destinadas à reciclagem. O certame ocorrerá de forma online, por meio do site: www.caiapoleiloes.com.br.

A realização do primeiro leilão será no dia 19 de agosto e o segundo, no dia 24 deste mês. O certame está em conformidade com a legislação vigente, buscando assegurar transparência, segurança do patrimônio e a destinação adequada dos bens apreendidos.

Entre os destaques está um caminhão Volvo FH-540 6X4T (2019/2019), avaliado em cerca de R$ 490 mil, com lance inicial fixado em R$ 197.360,00. No segmento de utilitários e SUVs, o leilão disponibiliza um Hyundai Creta 2.0 Ultimate (2023/2024), com lance inicial de R$ 70 mil, frente à tabela Fipe de R$ 130 mil; uma Toyota Hilux CD4X4 SR (2013/2014) a partir de R$ 50 mil; e um Jeep Compass Limited F (2017/2017), com lance inicial de R$ 43 mil.

Entre os veículos de passeio e de menor porte, destaca-se um Fiat 500 Cult (2015/2015), a partir de R$ 26 mil, além de ofertas para diferentes perfis, como motocicletas com lances partindo de R$ 1.616,00 e carros aptos à circulação a partir de R$ 2.500,00.

Visitação

Os interessados em avaliar o estado dos bens poderão realizar a visita presencial entre os dias 11 e 14 de agosto, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas. Os itens estarão distribuídos entre o pátio da leiloeira oficial e diversas delegacias do Estado de Goiás, sendo necessário agendamento prévio pelo telefone ou WhatsApp (62) 99957-2257.

Serviço
Evento: Leilão nº 10/2026 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO)
Datas: 19 de agosto (1° leilão) e 24 de agosto (2° leilão)
Modalidade: Online
Visitação presencial: 11 a 14 de agosto de 2026, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas (mediante agendamento)
Agendamento e informações: (62) 99957-2257
Edital, fotos e relação de lotes: www.caiapoleiloes.com.br

Arthur Oliveira

Estagiário sob supervisão de Andréia Bahia

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