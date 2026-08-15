Novo pronto-socorro do Hospital Estadual de Formosa começa a funcionar

O Hospital Estadual de Formosa Dr. César Saad Fayad (HEF) começou a operar o novo pronto-socorro geral, ampliando a estrutura de atendimento de urgência e emergência para moradores de Formosa, do Entorno do Distrito Federal e da região Nordeste de Goiás.

Instalada em uma área de 1.870 metros quadrados, a nova ala conta com cinco consultórios e 36 leitos, distribuídos entre 13 vagas de observação, dez para atendimento de emergência e outras 13 destinadas à aplicação de medicamentos. A estrutura também possui salas de sutura, gesso e coleta, quarto de isolamento e postos de enfermagem.

O novo pronto-socorro faz parte do projeto de reforma e ampliação do hospital, que recebeu investimento de R$ 112 milhões. Quando todas as etapas forem concluídas, a unidade terá 298 leitos, contra os 87 existentes antes das obras. O projeto prevê ainda 40 leitos de UTI, cinco salas cirúrgicas e novos prontos-socorros especializados em Trauma, Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia.

A estrutura também foi equipada com sistemas de climatização com filtragem de alta eficiência e cobertura de Wi-Fi nas áreas assistenciais.

Durante visita ao novo espaço, o governador em exercício Daniel Vilela afirmou que a previsão é concluir toda a ampliação do hospital até julho de 2027. “A população de Formosa merece um hospital de qualidade, humanizado, com profissionais também dedicados e comprometidos com a saúde”, afirmou.

Mesmo durante o período de obras, o hospital manteve os atendimentos em funcionamento. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Rasível Santos, a organização dos fluxos permitiu que a unidade continuasse recebendo pacientes, inclusive aqueles em estado grave.

“Conseguimos atender os pacientes, inclusive os de alto risco, todos com fluxos separados”, destacou.

Com a entrada em operação do novo pronto-socorro, o HEF amplia a capacidade de atendimento de casos de urgência e emergência e reforça a estrutura de saúde disponível para os municípios das regiões atendidas pelo hospital.