Cidades

Ceres recebe carreta do Ministério da Saúde para ampliar atendimento à saúde da mulher

Subtítulo Unidade móvel permanece por 30 dias no município e oferece exames e consultas para diagnóstico de câncer de mama e do colo do útero pelo SUS


Dhayane Marques Por Dhayane Marques em 15/08/2026 - 09:27

Foto: Carla Guimarães/MS

A população de Ceres e de municípios da região passa a contar com uma estrutura móvel para ampliar o acesso a serviços especializados de saúde da mulher. A partir desta sexta-feira (14), uma carreta do Ministério da Saúde permanece por 30 dias na cidade para atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que aguardam exames e consultas.

A unidade faz parte do programa Agora Tem Especialistas, criado pela Lei nº 15.233/2025, e foi equipada para oferecer serviços voltados principalmente ao diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero.

Entre os procedimentos disponíveis estão mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, biópsias e consultas com médicos especialistas. Após a realização dos exames, os profissionais avaliam os resultados e orientam as pacientes sobre as próximas etapas do atendimento.

Durante a visita à unidade, o diretor de Programa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, Nilton Pereira Júnior, também acompanhou obras de duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) construídas pelo Novo PAC Saúde, em Ceres e Jaraguá.

Segundo Nilton, a estratégia busca aproximar os serviços especializados da população e reduzir a necessidade de deslocamento para a capital. “Além de conhecer essas estruturas, visitamos uma das três carretas do Ministério da Saúde que iniciaram nesta sexta os atendimentos, levando serviços especializados para mais próximo da população, reduzindo a dependência de encaminhamentos para a capital e, consequentemente, diminuindo o tempo de espera”, explicou.

A iniciativa também integra ações de fortalecimento da atenção primária. De acordo com o Ministério da Saúde, as UBSs em Ceres e Jaraguá estão com as obras avançadas e devem ampliar a capacidade de atendimento da população dos dois municípios.

Quem pode ser atendido

A carreta não funciona como serviço de demanda espontânea. Os atendimentos são destinados exclusivamente a pacientes previamente agendadas e encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Mulheres que já aguardam exames especializados pelo SUS e ainda não foram chamadas podem procurar uma Unidade Básica de Saúde de Ceres para solicitar o encaminhamento. A partir da avaliação da rede municipal, os casos elegíveis são direcionados para atendimento na unidade móvel.

 

 

Dhayane Marques

Dhayane Marques é jornalista formada pela PUC-GO. Atualmente é Diretora de Programas da TV Pai Eterno e repórter no jornal Tribuna do Planalto e Tribuna de Anápolis, nas editorias de cidades, educação, economia, agro, diversão e arte.

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