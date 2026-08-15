O que fazer em Goiânia: veja as atrações para curtir o fim de semana

Se a ideia é aproveitar o fim de semana com uma programação diferente, Goiânia tem opções para vários gostos. Entre música ao vivo, grandes sucessos do rock nacional, espetáculos teatrais e atrações para as crianças, a agenda reúne programas para curtir sozinho, com amigos ou em família. Confira algumas sugestões para este sábado (15) e domingo (16).

Thailla Lima leva sertanejo ao Shopping Estação Goiânia

A cantora Thailla Lima, que participou do The Voice Brasil, é a atração deste sábado (15) no projeto Estação Musical, no Shopping Estação Goiânia. A apresentação ocorre das 13h às 15h30, na praça de alimentação, com entrada gratuita.

Aos 32 anos, a cantora apresenta um repertório de sucessos do sertanejo universitário e romântico, inspirado em nomes como Maiara & Maraisa, Marília Mendonça e Zezé Di Camargo & Luciano.

Durante o evento, os frequentadores também poderão aproveitar a dobradinha de chope na Cervejaria Louvada.

Serviço

Estação Musical – Thailla Lima

Data: sábado (15)

Horário: das 13h às 15h30

Local: Shopping Estação Goiânia, Avenida Goiás, nº 2.151, Setor Central

Entrada: gratuita

Happy Land chega aos últimos dias em Goiânia

As famílias que ainda não visitaram a Happy Land têm neste fim de semana as últimas oportunidades para conhecer a sexta edição do parque temático. O evento funciona neste sábado (15) e domingo (16), das 16h às 21h, no Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia.

Entre as atrações estão o espaço inspirado no universo de Harry Potter, com cenários de Hogwarts e do Expresso de Hogwarts, e a Jurassic Land, área dedicada aos dinossauros com brinquedos, réplicas interativas e atividades recreativas.

A programação também conta com pista de gelo, personagens como Patrulha Canina, Sonic, Super Mario, Minions e Madagascar, além de espetáculos teatrais, pocket shows e atividades interativas.

Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma BaladAPP ou presencialmente na entrada do evento.

Serviço

Happy Land 2026 – últimos dias

Data: sábado (15) e domingo (16)

Horário: das 16h às 21h

Local: Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia

Ingressos: BaladAPP ou na bilheteria do evento

Nenhum de Nós celebra quase quatro décadas de carreira

O rock nacional também tem espaço na agenda. A banda Nenhum de Nós se apresenta neste sábado (15), às 21h30, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia.

Com quase 40 anos de trajetória, o grupo leva ao palco sucessos que marcaram diferentes gerações, como “Camila, Camila” e “Astronauta de Mármore”. A apresentação combina clássicos da carreira com a energia da turnê de 2026.

Serviço

Nenhum de Nós

Data: sábado (15)

Horário: 21h30

Local: Teatro Rio Vermelho, Rua 4, Centro

Ingressos: disponíveis pela plataforma BaladAPP

“A Última Sessão de Freud” coloca fé e razão em debate

Para quem prefere teatro, o Teatro Madre Esperança Garrido recebe, neste fim de semana, “A Última Sessão de Freud”, espetáculo dirigido por Elias Andreato e estrelado por Odilon Wagner e Marcello Airoldi.

A peça imagina um encontro entre Sigmund Freud e o escritor C.S. Lewis, dois intelectuais que discutem a existência de Deus. A conversa parte do conflito entre ateísmo e fé, mas também passa por temas como sentido da vida, natureza humana, sexo, morte e relações humanas.

Com humor, ironia e diálogos marcados pelo confronto de ideias, a montagem propõe uma reflexão sobre questões que continuam presentes no debate contemporâneo.

O espetáculo tem mais de 400 apresentações e já foi assistido por mais de 180 mil pessoas.

Serviço

A Última Sessão de Freud

Data: 14, 15 e 16 de agosto

Local: Teatro Madre Esperança Garrido, Goiânia

Ingressos: conforme disponibilidade da produção