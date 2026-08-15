Bon Odori leva taiko e danças japonesas à Praça do Sol neste domingo

Goiânia terá uma prévia gratuita do Bon Odori neste domingo (16), às 17h, na Praça do Sol, no Setor Oeste. A ação reúne apresentações de taiko, os tradicionais tambores japoneses, e danças do odori para divulgar a 24ª edição do festival, que será realizada nos dias 21 e 22 de agosto.

A apresentação será aberta ao público e busca levar para um dos pontos mais conhecidos da capital um pouco da programação que será apresentada no Clube Kaikan. Além de assistir às performances, quem estiver na Praça do Sol poderá comprar presencialmente os últimos ingressos para o festival.

A edição deste ano é especial porque marca os 70 anos da Associação Nipobrasileira de Goiás (ANBG), responsável pelo evento. Com o tema “Viva o Kaikan!”, o Bon Odori reúne música, dança, culinária e outras manifestações da cultura japonesa.

O festival acontece das 19h30 às 23h30, no Clube Kaikan, no Conjunto Itatiaia. A programação também terá transmissão simultânea pelo YouTube da Embaixada do Japão no Brasil e pelas redes sociais dos organizadores.

Os ingressos restantes estão à venda pela Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 68 para sexta-feira e R$ 88 para sábado, na modalidade de meia-entrada solidária. Para ter acesso ao benefício, é necessário doar alimento não perecível. As doações serão destinadas às ações do Jizenkai, grupo de assistência social do Kaikan. A modalidade também dá direito a uma porção de guioza.

Serviço

Prévia do Bon Odori na Praça do Sol

Data: 16 de agosto, domingo

Horário: 17h

Local: Praça do Sol, Rua 9, Setor Oeste, Goiânia

24º Bon Odori – “Viva o Kaikan!”

Data: 21 e 22 de agosto

Horário: 19h30 às 23h30

Local: Clube Kaikan, Av. Planície, Conjunto Itatiaia, Goiânia

Ingressos: Bilheteria Digital

Valores: a partir de R$ 68 (sexta) e R$ 88 (sábado), na meia-entrada solidária.