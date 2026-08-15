Diversão e Arte

Ladybug e Cat Noir ganham vida em musical que chega a Goiânia

“Miraculous Ladybug: O Show Musical” estreia turnê nacional e apresenta aventura inédita no Teatro Rio Vermelho, no dia 29 de agosto


Dhayane Marques Por Dhayane Marques em 15/08/2026 - 10:30

Miraculous Ladybug: O Show Musical chega a Goiânia em 29 de agosto, com música, dança, efeitos especiais e aventura no Teatro Rio Vermelho. Foto: Divulgação

Os fãs de Ladybug e Cat Noir terão a oportunidade de ver os personagens fora das telas. O espetáculo Miraculous Ladybug: O Show Musical” chega a Goiânia no dia 29 de agosto, no Teatro Rio Vermelho, como parte de uma turnê nacional que passará por dez cidades brasileiras ao longo de 2026. Os ingressos estão à venda pela Sympla.

A produção é uma adaptação oficial de “Miraculous: As Aventuras de Ladybug e Cat Noir”, série de animação da Miraculous Corp. Dirigido por Marllos Silva, o musical combina teatro, música, dança, efeitos especiais e recursos multimídia para transportar o público ao universo dos heróis de Paris.

Na história, Marinette se prepara para comemorar seu aniversário quando uma nova ameaça surge na cidade. Hawk Moth utiliza seus poderes para retirar as cores do mundo e espalhar o caos. Ao lado de Cat Noir, Ladybug precisa enfrentar novos desafios e descobrir forças para proteger Paris e recuperar a esperança.

O espetáculo também apresenta canções originais criadas especialmente para o palco, além de coreografias, cenários e projeções que reproduzem elementos conhecidos pelos fãs da animação. A montagem ainda aposta em momentos de interação com a plateia, que será convidada a participar da aventura dos heróis.

No elenco estão Isabella Daneluz como Marinette/Ladybug e Enzo Campeão como Adrien Agreste/Cat Noir. A companhia também reúne Sofia Ferrer, Victor Marinho, Nicole Lara, Lucas Cordeiro, Beatrice Miranda, Bia Passos, Bruno Albuquerque, Júlio Félix e Talihel, além de integrantes do ensemble.

A turnê começou em agosto e passa por Natal, Fortaleza, Brasília, Goiânia e Belém, antes de seguir para São Paulo e Rio de Janeiro. Na capital goiana, a apresentação será única e ocorre no Teatro Rio Vermelho.

A realização é da Passos na Arte e da Touché Entretenimento, com apresentação do Ministério da Cultura e da Brasilprev, patrocínio da Eurofarma e recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço

Miraculous Ladybug: O Show Musical
Data: 29 de agosto de 2026
Local: Teatro Rio Vermelho, Goiânia
Ingressos: disponíveis pela Sympla
Turnê: produção nacional com apresentações em dez cidades brasileiras.

Dhayane Marques

Dhayane Marques é jornalista formada pela PUC-GO. Atualmente é Diretora de Programas da TV Pai Eterno e repórter no jornal Tribuna do Planalto e Tribuna de Anápolis, nas editorias de cidades, educação, economia, agro, diversão e arte.

Leia também

Bon Odori leva taiko e danças japonesas à Praça do Sol neste domingo
Diversão e Arte

Bon Odori leva taiko e danças japonesas à Praça do Sol neste domingo

15/08/2026
O que fazer em Goiânia: veja as atrações para curtir o fim de semana
Diversão e Arte

O que fazer em Goiânia: veja as atrações para curtir o fim de semana

15/08/2026
Canto da Primavera
Diversão e Arte

Canto da Primavera abre inscrições para oficina gratuita de prática musical em Pirenópolis

15/08/2026
Zé Ramalho apresenta clássicos de quase cinco décadas de carreira em Goiânia
Diversão e Arte

Zé Ramalho apresenta clássicos de quase cinco décadas de carreira em Goiânia

14/08/2026
Cê Tá Doido Festival reúne Panda, Humberto & Ronaldo e Ícaro & Gilmar em Goiânia
Diversão e Arte

Cê Tá Doido Festival reúne Panda, Humberto & Ronaldo e Ícaro & Gilmar em Goiânia

13/08/2026
Daniel Vilela destaca solidez fiscal e capacidade de investimento de Goiás
Destaque 2

Daniel Vilela destaca solidez fiscal e capacidade de investimento de Goiás

15/08/2026
Bon Odori leva taiko e danças japonesas à Praça do Sol neste domingo
Diversão e Arte

Bon Odori leva taiko e danças japonesas à Praça do Sol neste domingo

15/08/2026
Lula pesquisa
Eleições 2026

Pesquisa Quaest mostra Lula com 38% e Flávio Bolsonaro com 31% no 1º turno

15/08/2026
Ladybug e Cat Noir ganham vida em musical que chega a Goiânia
Diversão e Arte

Ladybug e Cat Noir ganham vida em musical que chega a Goiânia

15/08/2026
Pesquisa