Ladybug e Cat Noir ganham vida em musical que chega a Goiânia

Os fãs de Ladybug e Cat Noir terão a oportunidade de ver os personagens fora das telas. O espetáculo “Miraculous Ladybug: O Show Musical” chega a Goiânia no dia 29 de agosto, no Teatro Rio Vermelho, como parte de uma turnê nacional que passará por dez cidades brasileiras ao longo de 2026. Os ingressos estão à venda pela Sympla.

A produção é uma adaptação oficial de “Miraculous: As Aventuras de Ladybug e Cat Noir”, série de animação da Miraculous Corp. Dirigido por Marllos Silva, o musical combina teatro, música, dança, efeitos especiais e recursos multimídia para transportar o público ao universo dos heróis de Paris.

Na história, Marinette se prepara para comemorar seu aniversário quando uma nova ameaça surge na cidade. Hawk Moth utiliza seus poderes para retirar as cores do mundo e espalhar o caos. Ao lado de Cat Noir, Ladybug precisa enfrentar novos desafios e descobrir forças para proteger Paris e recuperar a esperança.

O espetáculo também apresenta canções originais criadas especialmente para o palco, além de coreografias, cenários e projeções que reproduzem elementos conhecidos pelos fãs da animação. A montagem ainda aposta em momentos de interação com a plateia, que será convidada a participar da aventura dos heróis.

No elenco estão Isabella Daneluz como Marinette/Ladybug e Enzo Campeão como Adrien Agreste/Cat Noir. A companhia também reúne Sofia Ferrer, Victor Marinho, Nicole Lara, Lucas Cordeiro, Beatrice Miranda, Bia Passos, Bruno Albuquerque, Júlio Félix e Talihel, além de integrantes do ensemble.

A turnê começou em agosto e passa por Natal, Fortaleza, Brasília, Goiânia e Belém, antes de seguir para São Paulo e Rio de Janeiro. Na capital goiana, a apresentação será única e ocorre no Teatro Rio Vermelho.

A realização é da Passos na Arte e da Touché Entretenimento, com apresentação do Ministério da Cultura e da Brasilprev, patrocínio da Eurofarma e recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço

Miraculous Ladybug: O Show Musical

Data: 29 de agosto de 2026

Local: Teatro Rio Vermelho, Goiânia

Ingressos: disponíveis pela Sympla

Turnê: produção nacional com apresentações em dez cidades brasileiras.