Pesquisa Quaest mostra Lula com 38% e Flávio Bolsonaro com 31% no 1º turno

A primeira pesquisa Quaest contratada pela Globo e pelo jornal O Globo para as eleições de 2026 mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da corrida pelo Palácio do Planalto. No cenário estimulado para o primeiro turno, Lula aparece com 38% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registra 31%.

O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira (14) e também testou outros nomes que aparecem na disputa. Renan Santos (Missão) tem 4%, mesmo percentual de Ronaldo Caiado (PSD). Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo) aparecem com 2% cada, enquanto Samara Martins (UP) soma 1%. Os demais candidatos testados não chegaram a 1%.

Brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar somam 8%, enquanto 10% ainda estão indecisos.

Disputa fica mais apertada no segundo turno

Em uma eventual segunda rodada entre Lula e Flávio Bolsonaro, a diferença diminui. O presidente aparece com 43%, contra 40% do senador. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o resultado configura empate técnico.

Nos demais cenários testados, Lula também aparece numericamente à frente. Contra Ronaldo Caiado, o petista registra 44%, enquanto o governador de Goiás tem 37%. Na simulação com Renan Santos, Lula soma 44% e o candidato do Missão, 36%.

Já diante de Romeu Zema, Lula alcança 45%, contra 34% do ex-governador de Minas Gerais.

Cenário de 2º turno Lula Adversário Lula x Flávio Bolsonaro 43% 40% Lula x Ronaldo Caiado 44% 37% Lula x Renan Santos 44% 36% Lula x Romeu Zema 45% 34%

Rejeição

A pesquisa também mediu a rejeição aos candidatos. Flávio Bolsonaro aparece com 54%, seguido por Lula, com 52%. Ronaldo Caiado registra 35%, enquanto Romeu Zema tem 34%.

Renan Santos aparece com 21% de rejeição. Os demais candidatos tiveram índices inferiores a 20%.

Eleitor ainda pode mudar de voto

Apesar da disputa já apresentar nomes consolidados, parte do eleitorado ainda não definiu completamente sua escolha. Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, 51% não souberam ou não quiseram indicar um nome.

Nesse formato, Lula aparece com 25%, Flávio Bolsonaro com 19% e os demais candidatos somam 3%. Brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar representam 2%.

Questionados sobre a possibilidade de mudar de escolha até a eleição, 69% afirmaram que a decisão é definitiva, enquanto 30% disseram que ainda podem mudar de voto.

Diferenças entre os eleitorados

O levantamento também mostra diferenças relevantes de acordo com região, renda, religião e posicionamento político. No Sudeste, Flávio Bolsonaro aparece com 35%, contra 32% de Lula. No Nordeste, Lula alcança 57%. No Sul, Flávio tem 40%, enquanto o petista registra 25%.

Entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos, Lula marca 52%, contra 23% de Flávio. Na faixa entre dois e cinco salários mínimos, os dois aparecem em situação de empate técnico, com 34% e 33%, respectivamente. Entre os eleitores de renda mais alta, Flávio registra 36%, contra 31% de Lula.

A religião também apresenta diferenças. Entre os católicos, Lula tem 47%, contra 27% de Flávio. Entre os evangélicos, o cenário se inverte: o senador registra 43%, enquanto Lula aparece com 24%.

Avaliação do governo

A pesquisa ainda avaliou o governo Lula. 46% dos entrevistados disseram aprovar a administração, enquanto 48% desaprovam e 6% não souberam ou não responderam.

Na avaliação geral, 37% classificam o governo como negativo, 36% como positivo e 25% como regular.

Quando questionados sobre os rumos do país, 53% afirmaram que o Brasil está seguindo na direção errada, enquanto 38% consideram que a direção é correta.

Sobre a economia nos últimos 12 meses, 49% disseram que ela piorou, 30% afirmaram que ficou igual e 19% avaliaram que melhorou. Para os próximos 12 meses, 42% esperam melhora, 28% acreditam em piora e 24% não esperam mudanças.

Metodologia

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 10 e 13 de agosto, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06773/2026.