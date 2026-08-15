Diversão e Arte

Canto da Primavera abre inscrições para oficina gratuita de prática musical em Pirenópolis

Subtítulo Atividade será conduzida por Chico Chagas durante o festival e oferece 20 vagas para músicos profissionais e amadores; inscrições seguem até 28 de agosto


Dhayane Marques Por Dhayane Marques em 15/08/2026 - 09:49

Canto da Primavera
Canto da Primavera 2026 oferece oficina gratuita de prática musical coletiva com Chico Chagas. Foto: Reprodução

O palco do Canto da Primavera vai ganhar novos músicos antes mesmo dos shows principais. A 25ª edição do festival abriu inscrições para a Oficina de Prática de Conjunto, atividade gratuita voltada a cantores e instrumentistas que desejam aprimorar a experiência de tocar em grupo.

As aulas serão ministradas pelo acordeonista, pianista, compositor e arranjador Chico Chagas nos dias 9, 10 e 11 de setembro, durante a programação do festival, que será realizado de 8 a 13 de setembro, em Pirenópolis. Ao todo, são 20 vagas.

A distribuição contempla seis vagas para percussionistas, instrumentistas de sopro, cordas e outras formações; quatro para cantores; e dez para bateria, contrabaixo, teclado ou piano, guitarra e violão, com duas vagas para cada instrumento.

Para participar, é necessário preencher o formulário disponível no site oficial do Canto da Primavera e enviar um vídeo de dois a cinco minutos demonstrando a prática musical no canto ou no instrumento escolhido. As inscrições podem ser feitas até as 17h do dia 28 de agosto.

A oficina é destinada a músicos profissionais e amadores que já tenham experiência suficiente para participar de atividades de prática coletiva. Os participantes deverão levar seus próprios instrumentos, com exceção dos alunos de bateria e teclado. A organização disponibilizará amplificadores e sistema de som completo.

E o aprendizado não termina na sala de aula. Na sexta-feira, 11 de setembro, às 18h, os participantes sobem ao Palco Teatro para um show de encerramento ao lado de Chico Chagas. A apresentação integra a proposta pedagógica da oficina e será uma oportunidade para mostrar parte do repertório desenvolvido ao longo dos três dias de atividades.

As informações sobre inscrição, cronograma e critérios de participação estão disponíveis no site oficial do festival e na plataforma Plateia Editais.

Canto da Primavera

Em sua 25ª edição, o Canto da Primavera – Mostra de Música de Pirenópolis mantém a proposta de valorizar a produção musical de Goiás e ampliar o espaço para diferentes gêneros e artistas do Estado.

Além da programação de shows, o festival promove oficinas e atividades formativas que estimulam a qualificação profissional e a troca de experiências entre músicos, estudantes e outros profissionais da área.

O evento é realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em correalização com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Fundação RTVE. A edição de 2026 conta ainda com parceria da Prefeitura de Pirenópolis, Goiás Social e Secretaria da Retomada.

Dhayane Marques

Dhayane Marques é jornalista formada pela PUC-GO. Atualmente é Diretora de Programas da TV Pai Eterno e repórter no jornal Tribuna do Planalto e Tribuna de Anápolis, nas editorias de cidades, educação, economia, agro, diversão e arte.

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