Conab alerta para golpes com falsas doações e cobrança de Pix

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) reforçou o alerta sobre golpes que utilizam o nome da instituição para oferecer falsas doações de alimentos ou insumos. Nas abordagens, os criminosos apresentam uma suposta oferta e, depois, exigem pagamentos via Pix para liberar os produtos.

A orientação da Conab é direta: diante de qualquer pedido de dinheiro, a negociação deve ser interrompida e nenhum pagamento deve ser realizado. A Companhia esclarece que não cobra por doações realizadas no âmbito de seus programas.

As ações sociais da Conab são executadas por meio de programas oficiais do Governo Federal, seguindo critérios técnicos previamente definidos. As instituições beneficiadas não pagam pelos produtos recebidos.

Segundo a Companhia, as fraudes já foram identificadas em diferentes regiões do país e seguem um roteiro semelhante. Os golpistas entram em contato se passando por representantes da Conab ou até mesmo por pessoas ligadas a parlamentares. Para convencer as vítimas, utilizam informações verdadeiras sobre as instituições abordadas.

Depois, apresentam uma suposta doação e solicitam valores referentes a transporte, frete, contratação de ajudantes ou taxas para a liberação dos produtos. A Conab alerta que o fato de os criminosos possuírem dados reais da instituição não significa que o contato seja legítimo.

Entre os principais alvos estão organizações socioassistenciais, associações comunitárias e Cozinhas Solidárias que participam ou pretendem participar de programas de doação da Companhia.

A instituição explica que os fraudadores podem utilizar técnicas de engenharia social para reunir informações sobre as organizações e tornar a abordagem mais convincente. Por isso, qualquer solicitação de pagamento deve ser tratada como sinal de alerta.

Como denunciar

Quem receber uma tentativa de golpe deve guardar o máximo possível de informações sobre a abordagem, incluindo número de telefone utilizado, nome informado pelo suspeito, valores solicitados e chave Pix apresentada.

A orientação é registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil e comunicar o caso à Ouvidoria da Conab pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (61) 3403-4575.

A principal recomendação é não realizar qualquer transferência antes de confirmar diretamente com os canais oficiais da Companhia a existência de uma eventual doação.