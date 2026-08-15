Cidades

Homem fica gravemente ferido após acidente entre carro e moto em Bela Vista de Goiás

Vítima, de aproximadamente 50 anos, sofreu traumatismo cranioencefálico grave e foi transportada de helicóptero para o HUGOL, em Goiânia


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 15/08/2026 - 15:40

Foto: Reprodução CMBGO

Um homem de aproximadamente 50 anos ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na manhã deste sábado (15), em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. A ocorrência foi registrada por volta das 9h59, na Avenida 18, no Parque Las Vegas, próximo à caixa d’água.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a vítima apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, com exposição da calota craniana, além de trauma na mandíbula e fratura exposta no pé.

Equipes dos bombeiros prestaram apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) durante o atendimento pré-hospitalar e auxiliaram na estabilização do homem. Diante da gravidade dos ferimentos, foi acionada uma aeronave do CBMGO para realizar o transporte aeromédico.

Após ser estabilizada, a vítima foi levada de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia, onde ficou sob os cuidados de uma equipe médica especializada.

As circunstâncias e a dinâmica do acidente ainda serão apuradas pelos órgãos competentes.

Redação Tribuna do Planalto

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