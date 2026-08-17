Anápolis

Conheça os estudantes de Anápolis que conquistaram medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática

Estudantes da Rede Municipal garantiram duas medalhas de bronze e menções honrosas na 20ª edição da competição nacional


Por Carlos Nathan Sampaio em 17/08/2026 - 10:59

Conheça os estudantes de Anápolis que conquistaram medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática
Estudante Kauã Gomes Ribeiro, da Escola Municipal Benjamin Beze Júnior, conquistou a medalha de bronze durante a competição. (Foto: Victor Melo)

Alunos da Rede Municipal de Educação de Anápolis conquistaram duas medalhas de bronze e menções honrosas na 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), realizada em 2025. Os resultados foram alcançados por estudantes do 6º ao 9º ano que participaram da competição nacional.

As duas medalhas de bronze foram conquistadas no Nível 1 da olimpíada, categoria destinada aos estudantes do 6º e do 7º ano. Os premiados foram Kauã Gomes Ribeiro, aluno da Escola Municipal Benjamin Beze Júnior, anteriormente denominada Betesda Primavera, e Marcos Vinícius Assis Gomes, da Escola Municipal Lions Anhanguera.

A edição contou com a participação de aproximadamente 4,9 mil estudantes do 6º ao 9º ano somente na Rede Municipal de Educação de Anápolis. Além das medalhas obtidas por Kauã e Marcos Vinícius, unidades de ensino do município também receberam menções honrosas na premiação nacional.

As menções contemplaram estudantes dos Níveis 1 e 2 da OBMEP, categorias que abrangem alunos do 6º ao 9º ano. O desempenho amplia o reconhecimento dos participantes da rede municipal na competição e destaca o trabalho desenvolvido nas escolas antes da realização das avaliações.

Durante a preparação para a olimpíada, os professores promovem atividades em sala de aula utilizando diferentes estratégias. Entre as ações estão a resolução de questões envolvendo situações-problema e o incentivo aos estudantes ao longo das avaliações.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os resultados obtidos na 20ª edição da OBMEP demonstram o talento dos estudantes e o comprometimento dos professores. A pasta também avalia que as conquistas representam o fortalecimento da aprendizagem a partir do trabalho realizado diariamente nas unidades de ensino da Rede Municipal de Anápolis.

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