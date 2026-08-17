CEO que demitiu 900 funcionários por vídeochamada agora diz ter sido enganado pelo próprio sucessor; entenda

Conhecido mundialmente por demitir 900 funcionários durante uma reunião de vídeochamada pelo Zoom, Vishal Garg agora afirma ter sido vítima de uma articulação dentro da própria empresa que comandava. Destituído do cargo de CEO da Better Home & Finance, ele acusa Daniel Lewis, seu sucessor, de conquistar sua confiança e entrar no conselho sem revelar que pretendia assumir a direção da companhia.

Lewis teria se aproximado de Garg cerca de seis meses antes da troca no comando, apresentando sugestões para reduzir despesas e levar a empresa de hipotecas à lucratividade. Segundo o ex-CEO, o gestor também elogiou publicamente a estratégia da companhia antes de ser incorporado ao conselho, em 27 de julho.

A mudança aconteceu rapidamente. Apenas uma semana depois, Lewis conseguiu o apoio dos demais integrantes do conselho para retirar Garg da direção e assumir a função. O antigo comandante da empresa afirma que foi demitido em 3 de agosto, justamente quando acreditava estar próximo de recuperar o negócio após anos de prejuízos e controvérsias.

Garg considera que o conselho cometeu um erro e suspeita que Lewis já planejasse ocupar o cargo de CEO durante o período em que atuava como seu conselheiro. A Better e o novo executivo não responderam ao pedido de posicionamento citado no relato. Em publicação no X, Lewis reconheceu a importância do antecessor para a história da companhia.

A substituição provocou reação no mercado. Desde a chegada de Lewis ao comando, as ações da Better recuaram 45%. Os papéis, no entanto, já acumulavam uma desvalorização superior a 16% no ano antes do anúncio da saída de Garg.

O ex-CEO permanece como integrante do conselho e afirma ter sido procurado por investidores insatisfeitos com a mudança. Ele acredita contar com votos suficientes para reassumir a direção, considerando suas ações Classe B, que possuem poder especial de votação, e o apoio de um grupo de acionistas iniciais.

Para pressionar pela recondução, Garg contratou o advogado Alex Spiro, sócio do escritório Quinn Emanuel, e encaminhou uma carta ao conselho. Na proposta, oferece trabalhar por apenas US$ 1 ao ano até que a companhia volte a registrar lucro. Depois disso, compromete-se a deixar novamente o cargo.

A Better chegou a ser avaliada em US$ 8 bilhões durante a pandemia, quando os juros das hipotecas estavam abaixo de 3% e o mercado de refinanciamento imobiliário atravessava um período de forte expansão. Atualmente, com taxas próximas de 7%, a empresa possui valor de mercado estimado em aproximadamente US$ 300 milhões.

As vendas anuais também sofreram uma queda expressiva, passando de US$ 1,5 bilhão em 2021 para US$ 70 milhões em 2023. Garg afirma que a companhia agora está a caminho de alcançar US$ 200 milhões em vendas, impulsionada pelo uso de inteligência artificial para acelerar o processamento de hipotecas.

A trajetória do executivo, entretanto, continua marcada pela demissão coletiva realizada por vídeochamada no Zoom em 2021. Garg admite que o episódio prejudicou seriamente a reputação da empresa e reconhece falhas em sua gestão, mas sustenta que a recuperação estava próxima quando foi retirado do comando.