Cidades

Hambúrguer à vontade e refil por R$ 45; veja onde aproveitar em Goiânia

Consolidado no calendário gastronômico da capital, o Meada Burger chega à 15ª edição neste 19 de agosto, das 19h às 21h30, com rodízio e refil de refrigerante a R$ 45 por pessoa


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 17/08/2026 - 09:54

Hambúrguer Goiânia

Há noites em que o melhor programa começa quando a fome aparece. E, quando a ideia é reunir boa companhia e uma experiência diferente para sair da rotina, a mesa acaba virando o ponto de encontro. É nesse clima de sabores, encontros e descontração que o Shopping Estação Goiânia, no Setor Central, recebe, nesta quarta-feira (19 de agosto), mais uma edição do Meada Burger, evento gastronômico que chega à sua 15ª edição.

Realizado pelo restaurante Fio da Meada, que integra o hotel Ibis Styles Goiânia do Shopping Estação, o evento será realizado das 19h às 21h30, com hambúrguer à vontade e refil de refrigerante incluído. O valor é de R$ 45 por pessoa. A proposta é simples: reunir amigos, famílias e quem quiser fazer da refeição um momento de encontro, sem pressa para ir embora.

Para a gerente geral do hotel, Marília Oliveira, a continuidade do Meada Burger mostra que a mesa pode ser também um ponto de encontro. “É uma noite pensada para reunir as pessoas em torno da gastronomia, com um ambiente leve e descontraído. Cada edição é uma oportunidade de receber o público e proporcionar momentos de convivência”, destaca Marília.

Polo gastronômico

Além do Meada Burger, o Shopping Estação Goiânia tem ampliado a agenda de experiências gastronômicas e de entretenimento, consolidando-se como um dos principais polos de convivência da região central da capital. O espaço recebe regularmente eventos temáticos que movimentam o público, como festivais gastronômicos, apresentações musicais, feijoadas, encontros de colecionadores e atrações voltadas para diferentes públicos.

Serviço: 15ª edição do Meada Burger

Local: restaurante Fio da Meada, dentro do hotel Ibis Styles Goiânia do Shopping Estação

Data: quarta-feira, 19 de agosto

Horário: das 19h às 21h30

Valor: R$ 45 por pessoa

Arthur Oliveira

Estagiário sob supervisão de Andréia Bahia

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