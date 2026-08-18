Ex-RBD Christian Chávez chega a Goiânia com a turnê solo “Para Siempre Tour”

Para quem cresceu nos anos 2000 acompanhando novelas, colecionando pôsteres e cantando músicas em espanhol sem necessariamente saber toda a tradução, Christian Chávez faz parte de uma memória afetiva que atravessou gerações. O cantor mexicano, que ganhou fama mundial como integrante do RBD, volta a Goiânia no dia 23 de agosto, desta vez em carreira solo, com a turnê “Para Siempre Tour”.

A apresentação será no Teatro Madre Esperança Garrido e chega à capital duas décadas depois da última passagem do RBD pela cidade. O intervalo de 20 anos ajuda a dimensionar a relação construída entre o artista e o público brasileiro. Para uma geração que acompanhou a banda na televisão, nos CDs, nos DVDs e nos grandes shows, rever Christian no palco tem um pouco de reencontro com a própria adolescência.

Mas a proposta da turnê não é simplesmente voltar ao passado. O espetáculo celebra a trajetória de Christian e apresenta uma nova fase do artista, agora longe do grupo que o tornou conhecido mundialmente. O repertório combina momentos de sua carreira com referências capazes de despertar a nostalgia dos fãs que acompanham sua história desde os tempos de RBD.

O grupo mexicano se tornou um fenômeno no Brasil a partir da novela Rebelde e conquistou uma legião de fãs com músicas que rapidamente passaram a fazer parte das festas, rádios e playlists de uma geração. Christian interpretava Giovanni Méndez na trama e também integrava a formação musical do RBD, personagem e artista que se confundiram no imaginário de quem acompanhava o fenômeno.

É justamente essa memória que acompanha o cantor até hoje. Em Goiânia, a expectativa é de uma plateia formada por fãs que viveram aquela fase e também por uma nova geração que descobriu o RBD anos depois por meio das plataformas digitais.

“Eu vou relembrar minha adolescência. Eu amo RBD até hoje, tenho vários pôsteres e todos os CDs. Vai ser uma noite incrível para mim e minhas amigas que também amam. Vamos matar a saudade”, conta Bianca Marques, de Itumbiara, que pretende viajar até Goiânia especialmente para o show.

Uma noite além da nostalgia

A “Para Siempre Tour” também aposta na proximidade entre Christian e o público. Além do ingresso convencional, a produção disponibiliza experiências VIP, com modalidades que incluem convivência, meet and greet, fotos profissionais, selfies, pôster autografado, acesso antecipado e participação em atividades especiais.

Algumas categorias também oferecem performance pré-show, criando uma experiência mais próxima do artista. Os upgrades são vendidos separadamente e possuem quantidade limitada.

A noite terá ainda participações especiais de Sabina Hidalgo e Leon Leiden, responsáveis pelas apresentações que antecedem o show de Christian. A programação começa às 20h, com Leon Leiden, seguida por Sabina Hidalgo às 20h30. Christian Chávez sobe ao palco às 21h.

Os ingressos e experiências VIP têm lotes promocionais e podem sofrer alterações de preço conforme a disponibilidade. A produção também divulga códigos promocionais pelas redes sociais oficiais da turnê.

Para os fãs que acompanharam Christian desde os tempos de Rebelde, a apresentação representa mais do que uma noite de música. É a oportunidade de revisitar uma época em que uma novela virou fenômeno, uma banda se transformou em febre mundial e personagens da televisão passaram a fazer parte da adolescência de milhões de pessoas.

Agora, duas décadas depois, Christian volta a Goiânia sem o RBD, mas carregando consigo uma história que continua muito presente na memória de quem cresceu cantando aquelas músicas.

Serviço

Christian Chávez | Para Siempre Tour

Data: 23 de agosto de 2026

Local: Teatro Madre Esperança Garrido, Avenida Contorno, nº 241, Centro, Goiânia

Abertura dos portões: 19h30

Leon Leiden: 20h

Sabina Hidalgo: 20h30

Christian Chávez: 21h

Classificação: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos responsáveis legais.

Ingressos: disponíveis pelo site oficial da turnê e plataformas de venda indicadas pela produção.