Por que chineses estão levando melões gigantes para a cama?

Um melão gigante na cama pode não parecer a escolha mais confortável para uma noite de sono. Na China, porém, imagens de pessoas e até animais abraçados ao fruto estão viralizando nas redes sociais durante um período marcado por temperaturas extremas. O protagonista da história é o melão-de-inverno, também conhecido como winter melon ou wax gourd.

Os frutos podem atingir grandes dimensões e têm uma característica especialmente conveniente durante o verão: são compostos por mais de 95% de água. Quando encostado ao corpo, o melão consegue retirar parte do calor da superfície da pele, proporcionando uma sensação temporária de frescor. Segundo especialistas citados pela imprensa asiática, a temperatura da superfície do fruto pode permanecer entre 3°C e 5°C abaixo da temperatura do ambiente. É daí que surgiu a comparação que tomou conta das redes: seria uma espécie de “ar-condicionado natural”.

Por que o melão fica frio?

A explicação está principalmente na enorme quantidade de água presente no fruto. A água possui alta capacidade térmica, o que significa que consegue absorver uma quantidade considerável de calor sem elevar rapidamente sua própria temperatura. Ao mesmo tempo, a transferência de calor ocorre de maneira relativamente lenta.

O resultado é um fruto que permanece fresco durante um período considerável e que, ao ser encostado na pele, pode proporcionar uma sensação semelhante à de uma almofada de água fria.

Bebês, adultos e até gatos aderiram

A tendência ganhou grandes proporções nas redes sociais chinesas. Vídeos e fotografias mostram adultos, crianças e bebês próximos aos melões durante o descanso. Mas foram principalmente os animais que ajudaram a transformar o costume em fenômeno da internet. Gatos aparecem dormindo sobre os frutos ou abraçados a eles. Cachorros também foram registrados utilizando os melões para tentar aliviar o calor. Até Hong Tang, um tigre do Zoológico de Xangai, recebeu seu próprio melão-de-inverno para se refrescar.

Uma tradição muito mais antiga que a internet

Embora pareça uma daquelas invenções que surgiram nas redes sociais, o método é antigo. Há registros históricos chineses relacionados ao uso do melão-de-inverno para proporcionar alívio durante noites quentes.

A combinação entre uma prática tradicional, as temperaturas extremas registradas neste verão e a divulgação de imagens curiosas nas redes fez com que o costume voltasse a ganhar popularidade.

Mas o melão pode até estourar

Existe, entretanto, um lado menos divertido nessa história. Especialistas alertam que utilizar o mesmo fruto durante vários dias pode aumentar o risco de deterioração e fermentação. Microrganismos podem penetrar ou se desenvolver no melão e, durante a decomposição de açúcares e matéria orgânica, produzir gases.

Caso o gás fique acumulado dentro do fruto, a pressão pode provocar seu rompimento. Já houve relatos nas redes sociais chinesas de pessoas que acordaram e encontraram melões rompidos, com líquido e odor desagradável espalhados pela cama e pelo quarto. Por isso, alterações como inchaço, cheiro azedo ou sinais de deterioração são motivos para descartar imediatamente o fruto.

Uma médica ouvida pela imprensa chinesa recomendou ainda limitar o contato a cerca de 10 a 20 minutos antes de dormir, em vez de permanecer abraçado ao melão durante toda a noite.

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