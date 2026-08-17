O que aconteceu com Hayden Panettiere? Medicamento que reverte overdose é encontrado no local da morte

A morte repentina da atriz Hayden Panettiere, aos 36 anos, ganhou um novo elemento nesta segunda-feira (17). Narcan, medicamento utilizado para reverter rapidamente os efeitos de uma overdose de opioides, foi encontrado na residência onde a artista morreu, em Greenville, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

A informação foi divulgada pelo TMZ, que afirmou ter confirmado com fontes locais que o dispositivo utilizado para administrar o medicamento estava sobre um colchão no imóvel.

A presença do Narcan chama atenção porque as comunicações dos serviços de emergência realizadas durante o atendimento também mencionaram uma possível overdose. Apesar disso, não há confirmação de que Hayden Panettiere tenha morrido em decorrência de uma overdose. A causa e a maneira da morte continuam sob investigação.

O que aconteceu com Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere foi encontrada inconsciente no domingo (16), dentro de uma residência em Greenville, onde estava temporariamente hospedada. Uma pessoa conhecida da atriz acionou o serviço de emergência por volta das 13h51.

Quando policiais, socorristas e equipes médicas chegaram ao endereço, Hayden estava em parada cardíaca. Os profissionais iniciaram procedimentos avançados de suporte cardíaco e tentaram reanimá-la. As tentativas não tiveram sucesso, e a atriz foi declarada morta às 14h32.

Áudios das comunicações dos serviços de emergência obtidos pela imprensa americana registraram referências a uma possível overdose e a uma parada cardíaca durante a ocorrência.

Narcan foi encontrado na residência

Segundo o TMZ, fontes em Greenville confirmaram que Narcan foi localizado no imóvel onde Hayden morreu. Narcan é um nome comercial da naloxona, medicamento utilizado em situações de emergência para reverter os efeitos potencialmente fatais provocados por uma overdose de opioides. O dispositivo encontrado na residência é de administração nasal e estaria sobre um colchão. Existe, entretanto, uma dúvida importante: não se sabe quem recebeu o medicamento.

De acordo com o TMZ, duas ambulâncias foram enviadas ao endereço. Nenhuma pessoa, porém, teria sido transportada pelas equipes. Por isso, a simples presença do Narcan no imóvel não permite determinar que Hayden tenha recebido o medicamento nem estabelecer que uma overdose tenha provocado a morte da atriz.

Autópsia não encontrou sinais de trauma

O escritório do legista do Condado de Greenville divulgou nesta segunda-feira os primeiros resultados da autópsia. Segundo o legista Mike Ellis, o exame não identificou sinais de trauma que tenham contribuído para a morte.

A causa e a maneira da morte permanecem pendentes enquanto são realizados exames e estudos complementares. A investigação é conduzida pelo Departamento de Polícia de Greenville em conjunto com o escritório do legista. Até o momento, a apuração preliminar também não encontrou indícios de crime ou circunstâncias suspeitas relacionadas à morte.

Quem era Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere construiu uma carreira de mais de três décadas no cinema e na televisão. Ela começou a atuar ainda criança e ganhou projeção mundial ao interpretar Claire Bennet, a líder de torcida com capacidade de regeneração na série “Heroes”. Mais tarde, viveu a cantora Juliette Barnes na série “Nashville”, papel que lhe rendeu duas indicações ao Globo de Ouro.

No cinema, Hayden participou de produções como “Duelo de Titãs” e também conquistou fãs do terror ao interpretar Kirby Reed na franquia “Pânico”. A atriz voltou ao papel em “Pânico VI”, lançado em 2023.

Em 2026, Hayden também publicou o livro de memórias “This Is Me: A Reckoning”, no qual abordou diferentes momentos de sua trajetória pessoal e profissional.

Hayden Panettiere deixa a filha Kaya, de 11 anos, fruto do relacionamento com o ex-noivo Wladimir Klitschko.

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