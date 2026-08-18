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VÍDEO: câmera flagra momento em que caminhão derruba passarela e estrutura cai sobre carros em SP

Acidente na Rodovia Fernão Dias, no interior de São Paulo, deixou duas pessoas mortas e provocou interdição nos dois sentidos da pista


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 18/08/2026 - 16:57

VÍDEO: câmera flagra momento em que caminhão derruba passarela e estrutura cai sobre carros em SP

Imagens registraram o momento em que um caminhão atingiu uma passarela e a estrutura desabou sobre a Rodovia Fernão Dias (BR-381), na manhã desta terça-feira (18), em Vargem, no interior de São Paulo. O acidente deixou duas pessoas mortas e provocou a interdição completa da rodovia. O acidente aconteceu por volta das 10h24, no km 4+100 da Fernão Dias, no sentido São Paulo.

As imagens mostram o caminhão atingindo a passarela e, na sequência, a estrutura caindo sobre a rodovia.

Veja:

Após o impacto, a passarela desabou. Uma das vigas caiu sobre um carro que estava na rodovia. As duas pessoas que ocupavam o veículo morreram.

Outras duas pessoas ficaram feridas. Entre elas estavam o motorista do caminhão e o condutor de um terceiro veículo envolvido na ocorrência. Os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para atendimento hospitalar.

A queda da estrutura obrigou a interdição dos dois sentidos da Fernão Dias. O bloqueio provocou cerca de 10 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo e outros 5 quilômetros no sentido Belo Horizonte.

Guindastes foram mobilizados para retirar estrutura

Quatro guindastes foram enviados ao trecho para a retirada das vigas que ficaram sobre a rodovia. A previsão inicial era de aproximadamente uma hora e meia para os primeiros trabalhos, com o objetivo de permitir uma liberação parcial da via.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar e da concessionária responsável pela Fernão Dias.

Enquanto a rodovia permanecia bloqueada, motoristas receberam orientação para utilizar caminhos alternativos.

No sentido São Paulo, a rota indicada passa por Joanópolis, Piracaia e Bragança Paulista, retornando à BR-381 no km 19. Já no sentido Belo Horizonte, o desvio passa por Vargem, Socorro, Lindóia, Toledo e Extrema, com retorno à rodovia no km 939.

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