Marcelo Serrado transforma crises, neuroses e relações em comédia no espetáculo “Terapia”

Se a vida adulta já parece uma sessão de terapia, Marcelo Serrado decidiu transformar tudo isso em espetáculo. O ator chega a Goiás com “Terapia”, uma comédia que coloca no palco as confusões, inseguranças e situações absurdas que fazem parte da rotina de qualquer pessoa. As apresentações acontecem nos dias 21 e 23 de agosto, no Teatro Goiânia, e 22 de agosto, no Teatro Municipal de Anápolis.

Na montagem, Serrado abre espaço para histórias que passeiam pelo pessoal e pelo cotidiano. Relatos de viagens, episódios de pânico, conflitos conjugais e dilemas existenciais entram na narrativa sem muita cerimônia. O resultado é uma espécie de conversa sem filtro com a plateia, conduzida pelo humor e pela capacidade do ator de rir das próprias situações.

A graça está justamente nessa proximidade. O espetáculo não coloca o personagem como alguém distante ou perfeito. Pelo contrário. Ele aparece cheio de dúvidas, contradições e pequenas crises, em situações que rapidamente encontram eco em quem está assistindo. O que poderia render uma conversa séria acaba virando piada.

A montagem também deixa espaço para o improviso. A interação com o público interfere no andamento da apresentação e cria momentos que não se repetem exatamente da mesma maneira. Entre uma história e outra, Serrado ainda aposta em situações inusitadas, incluindo uma sessão de hipnose ao vivo.

Com uma linguagem contemporânea e ritmo acelerado, “Terapia” brinca com a ideia de que todo mundo tem alguma história para contar, alguma mania para explicar ou uma crise para administrar. Só que, desta vez, o divã fica no palco e a plateia participa da consulta.

Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 160, conforme o setor e a modalidade escolhida. Também há ingresso social, com desconto mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível na entrada do espetáculo.

Serviço

Marcelo Serrado em “Terapia” | Goiânia

Data: 21 e 23 de agosto

Local: Teatro Goiânia

Horário: 21/8, às 20h | 23/8, às 19h

Ingressos pelo Ingresso Digital

Marcelo Serrado em “Terapia” | Anápolis

Data: 22 de agosto

Local: Teatro Municipal de Anápolis

Horário: 18h

Ingressos pelo Ingresso Digital