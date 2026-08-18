Morre Glória Menezes, atriz de ‘O Pagador de Promessas’ e ‘Irmãos Coragem’, aos 91 anos

Artista foi uma das fundadoras da teledramaturgia brasileira. Fez 40 novelas e foi casada por 59 anos com Tarcísio Meira, parceiro de cena e de vida.

Morreu nesta terça-feira (18), no Rio de Janeiro, a atriz Glória Menezes, aos 91 anos. A informação foi confirmada pela família. A causa da morte não foi divulgada.

Glória Menezes foi uma das grandes atrizes do Brasil. Sua carreira durou mais de 60 anos. Ela marcou o teatro, o cinema e a televisão. Seu nome verdadeiro era Nilcedes Soares Guimarães, nascida em Pelotas (RS), em 1934 .

Sua estreia na televisão ocorreu em 1959, na TV Tupi, com um teleteatro . No mesmo ano, atuou em sua primeira novela, “Um Lugar ao Sol”, na TV Excelsior. Em 1963, viveu uma presidiária em “2-5499 Ocupado”, a primeira telenovela diária do Brasil . A atuação lhe rendeu o Troféu Imprensa de melhor atriz em 1964.

No cinema, Glória Menezes ficou conhecida pelo papel de Rosa, no filme “O Pagador de Promessas”, de 1962. A produção venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes . Foi indicada ao Oscar de melhor filme estrangeiro.

Durante sua carreira, a atriz participou de 40 títulos televisivos . Foi protagonista de “Irmãos Coragem” (1970), novela de Janete Clair, uma das maiores audiências da TV Globo . Em 1984, estrelou “Corpo a Corpo”, de Gilberto Braga. Em 1987, fez a comédia “Brega & Chique”. Em 1990, interpretou a vilã Laurinha Figueroa em “Rainha da Sucata”, em uma cena antológica de suicídio na Avenida Paulista.

Em sua trajetória, a atriz também valorizou personagens que exigiam transformação física. Raspou a cabeça para viver uma monja em “Jóia Rara” e para interpretar uma professora com câncer na peça “Jornada de um Poema”, de 2000 .

O último trabalho de destaque de Glória Menezes na TV foi em 2015, na novela “Totalmente Demais”, como a socialite Stelinha . Desde então, fez apenas participações especiais.

Parceria de vida e de cena

Glória Menezes foi casada com o ator Tarcísio Meira por 59 anos . Eles se conheceram em 1961, nos bastidores da TV Tupi. Casaram-se em outubro de 1964, meses após atuarem juntos em “2-5499 Ocupado”. Juntos, foram protagonistas de novelas como “Sangue e Areia”, “Rosa Rebelde”, “Espelho Mágico”, “Guerra dos Sexos”, “Páginas da Vida” e “A Favorita” . Também estrelaram a série “Tarcísio & Glória”, em 1988.

Tarcísio Meira morreu em 2021, aos 85 anos, vítima da Covid-19 . Na época, Glória também foi internada por complicações da doença. O ator Tarcísio Filho é o único filho do casal. Glória também era mãe de Maria Amélia e João Paulo.

A morte de Glória Menezes representa uma grande perda para a cultura brasileira. O velório e o sepultamento da atriz devem ocorrer em local e horário a serem divulgados pela família. O legado da atriz permanece vivo em suas obras, disponíveis em plataformas de streaming e no acervo da TV Globo.

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