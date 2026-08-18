Brasil

Morre Glória Menezes, atriz de ‘O Pagador de Promessas’ e ‘Irmãos Coragem’, aos 91 anos

Morre Glória Menezes, atriz de 'O Pagador de Promessas' e 'Irmãos Coragem', aos 91 anos; foi casada com Tarcísio Meira por 59 anos


Fábio Prado Por Fábio Prado em 18/08/2026 - 18:17

morte Glória Menezes atriz
Morre Glória Menezes, atriz de 'O Pagador de Promessas' e 'Irmãos Coragem', aos 91 anos- Foto: Reprodução/Redes sociais

Artista foi uma das fundadoras da teledramaturgia brasileira. Fez 40 novelas e foi casada por 59 anos com Tarcísio Meira, parceiro de cena e de vida.

Morreu nesta terça-feira (18), no Rio de Janeiro, a atriz Glória Menezes, aos 91 anos. A informação foi confirmada pela família. A causa da morte não foi divulgada.

Glória Menezes foi uma das grandes atrizes do Brasil. Sua carreira durou mais de 60 anos. Ela marcou o teatro, o cinema e a televisão. Seu nome verdadeiro era Nilcedes Soares Guimarães, nascida em Pelotas (RS), em 1934 .

Sua estreia na televisão ocorreu em 1959, na TV Tupi, com um teleteatro . No mesmo ano, atuou em sua primeira novela, “Um Lugar ao Sol”, na TV Excelsior. Em 1963, viveu uma presidiária em “2-5499 Ocupado”, a primeira telenovela diária do Brasil . A atuação lhe rendeu o Troféu Imprensa de melhor atriz em 1964.

No cinema, Glória Menezes ficou conhecida pelo papel de Rosa, no filme “O Pagador de Promessas”, de 1962. A produção venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes . Foi indicada ao Oscar de melhor filme estrangeiro.

Durante sua carreira, a atriz participou de 40 títulos televisivos . Foi protagonista de “Irmãos Coragem” (1970), novela de Janete Clair, uma das maiores audiências da TV Globo . Em 1984, estrelou “Corpo a Corpo”, de Gilberto Braga. Em 1987, fez a comédia “Brega & Chique”. Em 1990, interpretou a vilã Laurinha Figueroa em “Rainha da Sucata”, em uma cena antológica de suicídio na Avenida Paulista.

Em sua trajetória, a atriz também valorizou personagens que exigiam transformação física. Raspou a cabeça para viver uma monja em “Jóia Rara” e para interpretar uma professora com câncer na peça “Jornada de um Poema”, de 2000 .

O último trabalho de destaque de Glória Menezes na TV foi em 2015, na novela “Totalmente Demais”, como a socialite Stelinha . Desde então, fez apenas participações especiais.

Parceria de vida e de cena

Glória Menezes foi casada com o ator Tarcísio Meira por 59 anos . Eles se conheceram em 1961, nos bastidores da TV Tupi. Casaram-se em outubro de 1964, meses após atuarem juntos em “2-5499 Ocupado”. Juntos, foram protagonistas de novelas como “Sangue e Areia”, “Rosa Rebelde”, “Espelho Mágico”, “Guerra dos Sexos”, “Páginas da Vida” e “A Favorita” . Também estrelaram a série “Tarcísio & Glória”, em 1988.

Tarcísio Meira morreu em 2021, aos 85 anos, vítima da Covid-19 . Na época, Glória também foi internada por complicações da doença. O ator Tarcísio Filho é o único filho do casal. Glória também era mãe de Maria Amélia e João Paulo.

A morte de Glória Menezes representa uma grande perda para a cultura brasileira. O velório e o sepultamento da atriz devem ocorrer em local e horário a serem divulgados pela família. O legado da atriz permanece vivo em suas obras, disponíveis em plataformas de streaming e no acervo da TV Globo.

LEIA MAIS: 

De menina do Bixiga a pioneira da TV: a trajetória de Laura Cardoso

O poeta das dores do mundo

Fábio Prado

Leia também

Tem imóvel grande? Decisão do STF muda limite para cobrança do IPTU
Brasil

Tem imóvel grande? Decisão do STF muda limite para cobrança do IPTU

18/08/2026
Concursos federais têm novas nomeações e convocações de aprovados do CPNU e Exército
Brasil

Concursos federais têm novas nomeações e convocações de aprovados do CPNU e Exército

17/08/2026
IPTU não pode ser cobrado com base apenas na área do imóvel, decide STF
Brasil

IPTU não pode ser cobrado com base apenas na área do imóvel, decide STF

17/08/2026
Relatório do Cimi aponta que assassinatos de indígenas subiram 22% em 2025 e superam média da era Bolsonaro
Brasil

Relatório aponta que assassinatos de indígenas subiram 22% em 2025 e superam média da era Bolsonaro

14/08/2026
Azeites reprovado? Mapa faz alerta sobre lista que circula na internet
Brasil

Azeite reprovado? Mapa faz alerta sobre lista que circula na internet

14/08/2026
morte Glória Menezes atriz
Brasil

Morre Glória Menezes, atriz de ‘O Pagador de Promessas’ e ‘Irmãos Coragem’, aos 91 anos

18/08/2026
Vinhos de Portugal ganham noite especial em Goiânia
Diversão e Arte

Vinhos de Portugal ganham noite especial em Goiânia

18/08/2026
Marcelo Serrado transforma crises, neuroses e relações em comédia no espetáculo “Terapia”
Diversão e Arte

Marcelo Serrado transforma crises, neuroses e relações em comédia no espetáculo “Terapia”

18/08/2026
VÍDEO: câmera flagra momento em que caminhão derruba passarela e estrutura cai sobre carros em SP
Cidades

VÍDEO: câmera flagra momento em que caminhão derruba passarela e estrutura cai sobre carros em SP

18/08/2026
Pesquisa