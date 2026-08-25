Volume de pedidos diários de comida saudável cresce mais de 700% e hábito de consumo mostra tendência em Goiânia

A 99Food completou um ano de operação na cidade de Goiânia e além de trazer e gerar mais ganhos para entregadores parceiros e restaurantes, o aplicativo mapeou os hábitos e as tendências de consumo dos moradores da cidade via delivery. Nos últimos seis meses, a categoria Saudável apresentou um crescimento de mais de 700%, mostrando que nem só de X-Tudo vive o delivery goianiense. O avanço evidencia uma mudança no comportamento dos consumidores e uma busca por maior variedade no cardápio disponível por delivery.

Os lanches ainda são preferência: eles respondem a mais de 30% dos pedidos, seguidos por açaí e pizza. Olhando mais de perto para esse cardápio, o X-Tudo lidera o ranking dos itens mais pedidos e mantém trajetória de crescimento desde setembro de 2025. Em segundo lugar ficou o lanche de calabresa, mostrando que, pelo menos na hora de escolher um lanche, os clássicos continuam com lugar garantido.

Apesar da liderança, os dados mostram uma mudança gradual no perfil de consumo. Nos primeiros meses de operação em 2025, os pedidos eram concentrados na categoria de lanches, mas, com o tempo, a 99Food notou uma busca maior por refeições completas. Entre os pratos que mais cresceram em 2026 estão Strogonoff de Frango, Marmita de Bife Acebolado e Feijão Tropeiro. Ou seja: aos poucos, o delivery vai ganhando espaço como opção para aquela refeição com mais cara de comida do dia a dia.

Na análise sobre a culinária internacional, o Japão é o destino favorito dos goianienses sem precisar sair de casa: a gastronomia nipônica lidera os pedidos, seguida pela italiana e pela árabe. Além disso, Goiânia se destaca em relação a outras grandes capitais atendidas pela plataforma. Comparando com Belo Horizonte, Curitiba e Recife, a cidade registra o maior volume de pedidos de comida saudável, italiana e mexicana.

E não foi apenas o que vai para o prato que mudou: o relógio também começa a contar uma história diferente. A 99Food destaca que o maior volume de pedidos ainda acontece entre 19h e 22h, com o pico semanal registrado aos sábados, às 20h. Mas, desde janeiro de 2026, os pedidos realizados durante a tarde, entre 14h e 16h, vêm crescendo de forma consistente, indicando que o almoço tardio também começa a ganhar espaço na rotina dos goianienses.

“O crescimento e a popularização da 99Food em Goiânia mostra que estamos no caminho certo. Queremos seguir democratizando o setor de delivery e oferecer um melhor ecossistema para todos. Nosso compromisso é levar mais benefícios e oportunidades para consumidores, restaurantes cadastrados e entregadores parceiros”, afirma Bruno Rossini, diretor sênior de Comunicação da 99.

A plataforma oferece uma experiência mais acessível para os consumidores, amplia as oportunidades de renda para os entregadores parceiros e impulsiona os restaurantes cadastrados com taxas menores. Tudo isso aliado à tecnologia da 99, que otimiza a logística e garante um tempo médio de entrega de apenas 29 minutos, para pedidos em até 5 km.

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