TCE-GO abre concurso com 16 vagas e salários de até R$ 11,8 mil

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) publicou edital para um novo concurso público destinado ao preenchimento de 16 vagas no quadro permanente do órgão. A seleção será organizada pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e oferece oportunidades para candidatos com ensino médio completo, com vencimento inicial de R$ 11.862,19.

As vagas estão distribuídas entre duas especialidades do cargo de Técnico de Controle Externo. São seis oportunidades para Técnico Administrativo e dez para Tecnologia da Informação. O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência e candidatos negros.

Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo ou curso profissionalizante equivalente, reconhecido pelo Ministério da Educação. Entre os requisitos para posse estão ainda ter pelo menos 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e, quando for o caso, militares, além de apresentar aptidão física e mental para o exercício do cargo.

Provas

O concurso terá provas objetivas e discursivas, aplicadas em uma única etapa. Para Técnico Administrativo, a avaliação discursiva será por meio de uma redação. Já para a área de Tecnologia da Informação, será aplicado um estudo de caso.

As provas objetivas terão 70 questões, sendo 25 de conhecimentos gerais e 45 de conhecimentos específicos. As duas especialidades terão ainda uma prova discursiva. A duração total será de quatro horas e meia.

Entre os conteúdos de conhecimentos gerais estão Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico e Legislação Institucional. O edital destaca que as questões poderão cobrar não apenas memorização, mas também compreensão, aplicação e análise dos conteúdos.

As provas serão realizadas em Goiânia, no dia 17 de janeiro de 2027.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pela internet entre 5 de outubro e 6 de novembro de 2026. A taxa é de R$ 100. O pagamento poderá ser realizado até 9 de novembro.

De acordo com o cronograma, a convocação para as provas será publicada em 11 de dezembro. O resultado preliminar das provas objetivas e discursivas está previsto para 19 de março de 2027, enquanto o resultado final do concurso deverá ser divulgado em 16 de junho de 2027. O cronograma, no entanto, está sujeito a alterações.

O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período. As nomeações dependerão das necessidades do Tribunal e da disponibilidade orçamentária.

O que faz um técnico de controle externo?

Entre as atribuições previstas estão atividades relacionadas à fiscalização e ao controle externo da arrecadação e aplicação dos recursos públicos estaduais. Os servidores também poderão analisar processos, acompanhar contas e contratos, participar de trabalhos de fiscalização e elaborar relatórios e pareceres técnicos.