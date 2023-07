Alacir Junqueira lança livro com crônicas de pescaria

O renomado jornalista aposentado, Alacir Junqueira, lançou no dia 13 de junho, o seu mais recente livro. Intitulado “Iscas, Causos e Anzóis”, essa obra traz consigo uma coleção de histórias de pescaria e divertidos “causos” que o autor reuniu ao longo de anos.

Publicado pela editora Kelps, o livro teve sua noite de autógrafos realizada no buffet Maison Florency, que se tornou o cenário perfeito para o encontro de Alacir Junqueira com muitos “jornalistas das antigas” e amigos pessoais. A atmosfera estava repleta de nostalgia e camaradagem, com a presença de figuras influentes do mundo jornalístico.

“Iscas, Causos e Anzóis: Crônicas de um Jornalista Aposentado” é uma obra que certamente encantará os amantes da pesca, os admiradores da boa literatura e todos aqueles que apreciam uma boa dose de humor e nostalgia. Alacir Junqueira nos convida a embarcar em sua jornada pelos segredos dos rios, revelando histórias fascinantes que prometem cativar a imaginação de todos os leitores.

Sobre o livro

“Iscas, Causos e Anzóis” promete ser uma releitura bem-humorada das famosas “histórias de pescadores”, características por seus relatos exagerados e envolventes. Alacir Junqueira, com sua perspicácia jornalística e habilidade literária, nos presenteia com crônicas envolventes que exploram o ambiente descontraído e pitoresco encontrado às margens de rios, córregos e lagos.

Jornalista da casa

Vale ressaltar que Alacir Junqueira, além de seu trabalho como escritor, desempenhou um papel importante no quadro de funcionários do Jornal Tribuna do Planalto. Sua vasta experiência no campo jornalístico transparece em sua escrita, fazendo com que cada página do livro seja uma aventura irresistível para os leitores.

Reciclagem verde

Petrobras realiza leilão inovador para reciclagem de plataformas de petróleo. A plataforma de exploração P-32 foi arrematada pela Gerdau S.A., em parceria com o estaleiro Ecovix, marcando a entrada da empresa na indústria de “reciclagem verde”.

…a plataforma

A Petrobras abre caminho na indústria ao adotar práticas sustentáveis para lidar com plataformas fora de uso. A parceria com a Gerdau e o Ecovix permitirá a realização do processo de descomissionamento, reduzindo impactos ambientais e gerando oportunidades econômicas no mercado nacional.

Impacto da pandemia

Um estudo inédito realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), utilizando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que durante os meses de março a junho de 2020, nos estágios iniciais da pandemia da Covid-19, 716.372 pequenos negócios encerraram suas atividades. Esse fechamento resultou em um prejuízo estimado de até R$ 24,1 bilhões, de acordo com o levantamento.

Recuperação

Estudo indica que sem apoio governamental, pequenos negócios levarão de um a três anos para se recuperarem totalmente. Perdas no setor de comércio variam de R$ 3,9 a 7,3 bilhões, seguido pela indústria (R$ 1,5 a 4,4 bilhões) e construção (R$ 0,7 a 3,7 bilhões).

Escoamento da safra

Secretaria da Economia intensifica fiscalização no trânsito da safrinha de milho em Goiás. Objetivo: verificar notas fiscais e peso das cargas. Atuação prioritária em Jataí, Rio Verde, Itumbiara, Morrinhos, Catalão, Formosa e Luziânia. A intenção é controlar o escoamento da produção para verificar se as carretas têm notas fiscais e se o peso das cargas registrado nos documentos fiscais está correto.

Milho safrinha

Equipe de fiscalização composta por 46 auditores fiscais, 35 servidores de apoio e 42 militares do Batalhão Fazendário da Polícia Militar é orientada pela Coordenação de Geoprocessamento antes de iniciar a operação. O planejamento foi discutido em reunião com o superintendente de Controle e Fiscalização e delegados regionais. A fiscalização visa verificar documentos fiscais, origem e destino da produção, além de calcular o ICMS devido. A operação, que começou no fim de semana, já autuou cargas de milho, gado e bebidas, com 29 autos de infração lavrados em dois dias de abordagem a 621 veículos. O trabalho continua até o dia 30.

Safra

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima em 11,3 milhões de toneladas a safra goiana de milho 22/23, com crescimento de aproximadamente 15%. Como a lavoura se expandiu, a ação fiscal também foi aperfeiçoada e vai utilizar tecnologia de ponta para alcançar seu objetivo, o combate à evasão fiscal. O milho não tem alíquota única de ICMS. Ela é variável, pois depende da sua comercialização, se para ração animal ou uso humano, ou para exportação.

Madeira ilegal

Fiscalização da Semad em Goiás aplica multas de quase R$ 2 milhões por armazenamento e venda ilegal de produtos florestais, principalmente madeira. Goiânia e Aparecida são os principais locais de consumo irregular. O controle pelo Documento de Origem Florestal (DOF) abrange produtos e subprodutos listados na IN 21/2014 do Ibama.

Ocorrências

Pátios paralisados por mais de 180 dias requerem ajustes junto ao SisDOF para reativação. Durante a fiscalização, é verificada a correspondência entre o volume no pátio e as informações de estoque no sistema virtual. Em uma diligência em Quirinópolis, a Semad emitiu uma multa de R$ 919 mil devido a uma divergência de 3.066 metros cúbicos de madeira. Essa foi a maior multa aplicada em Goiás no período, havendo outras de R$ 523 mil e R$ 368 mil. Os pátios foram fechados e o autuado é responsável pelo depósito até o final do processo.

Indústria automotiva

A produção de veículos apresentou um crescimento de 3,7% nos primeiros seis meses de 2023, alcançando 1,13 milhão de unidades em comparação com o mesmo período do ano anterior. No entanto, em junho, houve uma queda de 17% em relação a maio e de 7,1% em relação ao mesmo período do ano passado, com a fabricação de 189,2 mil veículos, conforme dados divulgados pela Anfavea.

Mercado de chocolate

O mercado brasileiro de chocolates apresenta um cenário promissor, impulsionando a produção, exportação e geração de empregos. Com cerca de 23 mil empregos diretos na indústria de chocolates, de acordo com dados da RAIS, o setor desempenha um papel significativo no mercado de trabalho. Em comemoração ao Dia Mundial do Chocolate, a Abicab destaca o crescimento de 9,8% na produção de chocolates no primeiro trimestre de 2023 em comparação ao ano anterior, totalizando 219 mil toneladas. A integração da cadeia produtiva brasileira, desde a produção de amêndoas de cacau até a fabricação final do produto, contribui para a alta qualidade apreciada tanto no mercado nacional quanto internacional.