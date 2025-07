Alckmin convoca governadores para discutir tarifaço dos EUA

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), convocou uma edição extraordinária do Fórum dos Governadores para esta quarta-feira (30), às 9h, na vice-presidência, em Brasília. A reunião foi solicitada pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que preside o grupo, e ocorre a três dias da entrada em vigor do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio, foi escalado por Lula para intermediar as negociações com o governo norte-americano e ouvirá as demandas dos estados atingidos.

Segundo Ibaneis, o momento exige união política diante do cenário. “Precisamos unir toda a classe política para enfrentar um tema tão importante”, afirmou à CNN. A articulação do encontro partiu do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), que relata ter sido informado da medida no dia 17 de julho, durante missão oficial ao Japão, e que imediatamente acionou os colegas governadores. Para ele, a retaliação dos EUA tem tom político e é reflexo de uma disputa diplomática mal conduzida.

Impacto estadual

Caiado criticou duramente o governo federal, afirmando que os governadores e prefeitos serão os mais penalizados. “Não fui consultado. E os que mais serão penalizados são os governadores e prefeitos. Por vaidade ou desejo de politizar o tema, o governo federal está prestes a provocar uma crise econômica e fiscal, com fechamento de indústrias e desemprego”, declarou em entrevista nesta terça-feira (29).

Ele aponta que o Brasil, mesmo com superávit inferior ao de outras nações, foi o único a sofrer a taxação máxima de 50%. “Nações que exportam mais conseguiram reduzir a alíquota para 15%. E o Brasil, que importa mais do que exporta dos EUA, vai pagar 50%? Isso é uma inversão completa”, criticou. Em Goiás, os efeitos já são sentidos: queda no preço do boi, frigoríficos cancelando abates e crise na Jalles, indústria referência na produção de açúcar orgânico. Há também preocupação entre produtores de tilápia, mel, ração pet e proteína bovina. “Falam que é só 12% das exportações. Mas para muitos, é 100% da atividade. Você quebra a empresa, desemprega famílias”, afirmou.

Apesar das críticas, Caiado diz que o estado já tomou medidas de precaução, mas reforça que a solução depende de articulação federal. “Não posso admitir que uma disputa ideológica provoque o colapso de setores inteiros da nossa economia.”

Cobrança formal

