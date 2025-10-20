search
Cidades

Alego aprova auxílio-alimentação de R$ 1.000 para servidores da Juceg

Investimento é de R$ 130 mil reais para os cofres públicos estaduais


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 20/10/2025 - 15:58

auxílio-alimentação juceg

Foi validada em definitivo, no âmbito do Legislativo estadual, seguindo para sanção ou veto do Executivo, a criação do programa de auxílio-alimentação para os servidores da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg). Segundo o Portal da Transparência o orgão conta com 130 servidores, entre eles efetivos, comissionados o que totalizando pode gerar um investimento de R$ 130 mil reais para os cofres públicos estaduais.

A iniciativa é do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), e tramita com o nº 4455/24. A aprovação se deu na sessão ordinária desta segunda-feira, 20, com 21 votos favoráveis e nenhum contrário.

O auxílio, de acordo com Peixoto, destina-se a cobrir as despesas de alimentação do servidor, que possuem caráter indenizatório e não se incorporam em qualquer hipótese à sua remuneração mensal, caracterizando-se como rendimento não-tributável, sem incidência de contribuição previdenciária e não computadas para efeito do cálculo do décimo terceiro salário.

O deputado justifica que a propositura tem por finalidade incrementar a alimentação do servidor para que possa proporcionar o aumento da produtividade e da eficiência funcional, promovendo bem-estar e motivação aos colaboradores.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Aparecida de Goiânia oferta mais de 2 mil vagas de emprego pelo SIME nesta semana
Cidades

Aparecida de Goiânia oferta mais de 2 mil vagas de emprego pelo SIME nesta semana

20/10/2025
Goiás Solidário
Cidades

Operação Goiás Alerta e Solidário inicia entregas de benefícios

20/10/2025
acidente Professor Jamil
Cidades

Acidente entre carro e ambulância deixa três mortos e dois feridos graves na BR-153, em Professor Jamil

20/10/2025
Goiás da Sorte
Cidades

Procon Goiânia alerta consumidores sobre golpe com uso de inteligência artificial em nome do Goiás da Sorte

20/10/2025
Quita Goiás
Cidades

Quita Goiás: novo programa goiano promete negociar dívidas tributárias com desconto de até 70%

20/10/2025
Pix instabilidade
Tecnologia

Instabilidade do Pix em grandes cidades coincide com falha na Amazon

20/10/2025
Aparecida de Goiânia oferta mais de 2 mil vagas de emprego pelo SIME nesta semana
Cidades

Aparecida de Goiânia oferta mais de 2 mil vagas de emprego pelo SIME nesta semana

20/10/2025
Imersão CNP
Geral

Goiânia recebe edição da Imersão CNP: Protagonistas de Resultados

20/10/2025
Goiás Solidário
Cidades

Operação Goiás Alerta e Solidário inicia entregas de benefícios

20/10/2025
Pesquisa