search
Cidades

Alego aprova projeto que regulamenta serviço de hospedagem de animais domésticos


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 21/10/2025 - 14:56

serviço hospedagem
Foto: Reprodução

Na sessão ordinária desta segunda-feira (20/10), foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), em fase definitiva, o projeto de lei que propõe regulamentar as atividades de hospedagem para cães e gatos domésticos em Goiás. A garantia da qualidade do serviço e da segurança dos animais nos estabelecimentos em todo o território estadual foi o que motivou Veter Martins (UB) a apresentar a propositura nº 9395/23.

Entre as obrigações definidas está, por exemplo, a de instalar um sistema de monitoramento em todos os locais onde os animais circulem e/ou permaneçam, bem como nos dormitórios, de modo que o tutor possa acompanhar a hospedagem do início ao final. Ou, ainda, que a água disponibilizada aos pets seja potável.

Ao afirmar que práticas prejudiciais aos cães e gatos têm acontecido, Martins observou que “surgiram estabelecimentos sem a devida estrutura ou operados por indivíduos incapazes de fornecer assistência adequada em casos de incidentes. Como resultado, observa-se uma crescente insatisfação por parte dos donos de animais em relação aos serviços prestados por esses estabelecimentos”.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

segurança clandestina Aparecida
Cidades

Grupo extorquia moradores com segurança privada clandestina em Aparecida de Goiânia

21/10/2025
leilão de imóveis goiás bradesco
Cidades

Governo de Goiás leiloa 185 veículos oficiais nesta quarta-feira (22)

21/10/2025
IPVA 2025
Cidades

Detran alerta para aumento de golpes envolvendo licenciamento e IPVA

21/10/2025
chuvas Goiás
Cidades

Combinação entre calor e umidade deve provocar chuvas nesta terça-feira

21/10/2025
Aparecida de Goiânia oferta mais de 2 mil vagas de emprego pelo SIME nesta semana
Cidades

Aparecida de Goiânia oferta mais de 2 mil vagas de emprego pelo SIME nesta semana

20/10/2025
Paulo Roberto Silva, ex-superintendente de Licitação da Secretaria Municipal de Administração (Semad) na gestão de Rogério Cruz
Poder

CEI do Limpa Gyn foca licitação e deve convocar ex-secretário Denes Pereira

21/10/2025
segurança clandestina Aparecida
Cidades

Grupo extorquia moradores com segurança privada clandestina em Aparecida de Goiânia

21/10/2025
serviço hospedagem
Cidades

Alego aprova projeto que regulamenta serviço de hospedagem de animais domésticos

21/10/2025
Receita Federal
Economia

Receita Federal alerta contribuintes para prazo final de adesão à transação tributária

21/10/2025
Pesquisa