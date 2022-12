Alego inaugura restaurante escola que oferece alimentação e cursos

“É mais um sonho que se torna realidade, mais um marco da nossa gestão nessa 19ª Legislatura, um restaurante à altura desta Casa e da sociedade goiana”, destacou o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lissauer Vieira (PSD), na quarta-feira, 30, durante a inauguração do Cora Restaurante Escola Senac, no terceiro andar do Palácio Maguito Vilela. A iniciativa é uma parceria com o Serviço Nacional do Comércio (Senac) e além de fornecer alimentação para servidores e visitantes, vai ministrar cursos de gastronomia para a rede de restaurantes de Goiás.

“Não poderia deixar de dizer aos nobres deputados presentes que todos esses sonhos só foram possíveis, graças ao empenho de todos vocês que deram uma sustentação política e administrativa, para que a gente pudesse sonhar com essa nova sede, com a inauguração desse Restaurante Escola e, ainda, com tantas outras conquistas que poderia citar aqui e das quais muito me orgulho”, ressaltou o presidente da Alego.

Deputados e convidados cortaram a fita de inauguração. Um vídeo mostrou como funciona o Cora Restaurante Escola Senac. Presente à solenidade, o presidente da CNC, José Roberto Tadros, lembrou que “o nosso sistema atua de forma integrada entre o Sesc/Senac. O Sesc disponibiliza cursos de alfabetização e o Senac oferta cursos profissionalizantes e universitários. Isso demonstra que nossa preocupação é instruir o povo para que possa saber escolher seus representantes e preservar a democracia”.

Também discursou o presidente da Fecomércio em Goiás, Marcelo Baiocchi Carneiro, que toma posse no segundo mandato à frente da entidade. “Esse restaurante é também para dar mais conforto ao trabalho parlamentar que muitas vezes acontece ao longo de todo o dia e, em várias sessões, se estende até à noite”, comentou.

Primeiro em GoiásCora Restaurante Escola Senac, no terceiro andar do Palácio Maguito Vilela, será opção de boa comida a preço acessível

Foto: Carlos Costa/Alego

Em todo o Brasil existem 28 restaurantes com esse mesmo formato. Esse da Alego adota um modelo inovador, viabilizado graças ao investimento em sua infraestrutura, permitindo o fornecimento de uma refeição de qualidade, com cardápio balanceado e preço acessível, tanto aos seus servidores quanto à comunidade. Em breve, o Tribunal de Justiça deve inaugurar mais uma unidade em Goiás.

Para abrir as portas, o Cora Restaurante Escola do Senac formou uma equipe com cerca de 38 profissionais fixos que, primeiro passaram por um processo seletivo e tiveram treinamentos em diversas áreas, ao todo 12 capacitações, por meio das quais puderam aprimorar uma série de técnicas ligadas ao manejo da cozinha, ao preparo e conservação de alimentos, além de relacionamento interpessoal e atendimento ao público. Por último, esses profissionais conheceram a nova estrutura, que conta com separação de cozinha quente e fria, açougue, confeitaria, bebidas, higienização e salas teóricas.

De acordo com a gestora de gastronomia do Senac e gerente do projeto Restaurante Escola, Juliana Barroso, esse restaurante escola veio para inovar e contribuir sobremaneira para a formação de mão de obra qualificada na cadeia de gastronomia de Goiás. Segundo ela, a estrutura foi montada para seguir todas as normas exigidas pela RDC 216, da Anvisa, que regulamenta as boas práticas e técnicas de alimentação e manipulação de alimentos.

O Cora, além de proporcionar um cardápio de qualidade a deputados, servidores e comunidade em geral, vai oferecer vários cursos, contribuindo para a formação da cadeia de gastronomia em Goiás. A perspectiva é que a escola tenha capacidade para formar até 420 alunos por ano, nas mais diversas modalidades de cursos, desde os mais curtos, com 15 horas de duração, até formações mais completas, com 570 horas-aula. A ideia é que, além dos funcionários fixos, temporariamente, estagiários façam parte da equipe, durante a realização dos diversos cursos que ainda deverão ser anunciados.

De acordo com a gerente, será implantado no local o buffet por peso, que é uma opção viável, e trabalhar com alta gastronomia, mas com preço acessível. “Aqui as pessoas, servidores ou não, deverão ter uma refeição pelo mesmo preço que encontram na rua, mas com uma qualidade superior”, revelou Juliana.

O nome é uma homenagem em referência à poetisa e símbolo goiano, Cora Coralina, que antes de se revelar como uma grande escritora, se mostrou uma doceira de mão cheia. Foi adoçando a vida de muitos que ela demonstrou que, para além dos seus talentos com os doces, também tinha um talento especial com as palavras. Suas receitas e poesias continuam sendo lembrados até hoje.