Aluguel Social chega para famílias de Nova América e Palmeiras de Goiás

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), entregou nesta semana 280 cartões do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social para famílias moradoras de Nova América e Palmeiras de Goiás. A iniciativa oferece um auxílio mensal de R$ 350 por 18 meses, com foco especialmente em famílias super endividadas, sem condições de arcar com um custo básico como a moradia, o que reflete também em outros aspectos da qualidade de vida doméstica.

Ao todo, 100 famílias de Nova América e 180 de Palmeiras de Goiás foram convocadas para receber os cartões. Elas passam a integrar o grupo de cerca de 30 mil lares goianos atendidos pelo programa neste momento. Os atendimentos vêm sendo realizados pelo Estado para famílias que se candidataram ao benefício e já tiveram suas inscrições aprovadas.

“Eu chegava no mercado e queria comprar uma carne, por exemplo, e não dava”, relata a empregada doméstica Anália Cordeiro Silva, de 67 anos, que recebeu seu cartão do programa em Nova América. Com o dinheiro da ajuda para o aluguel, agora ela espera que sobrem mais recursos para os mantimentos. “Quero tentar guardar um pouco de dinheiro na poupança para cuidar da minha casa, quando eu tiver uma”, planeja.

Também de Nova América, a dona de casa Aparecida Barbosa, de 39 anos, disse que estava “desesperada” para conseguir manter os três filhos com a alimentação em dia. “Recebo só um salário e não sabia o que fazer. Preciso comprar remédio e não tinha dinheiro para o aluguel”, relata ela, que é mãe solo. “Para pagar o aluguel, tinha que tirar dinheiro do ‘de comer’. Tranquilidade é a palavra que hoje me define”, ressalta ela, que diz esperar reforçar a alimentação em casa com o dinheiro antes destinado ao aluguel.

DESEMPREGO

A angústia da dona de casa Daiane Cristina, de 26 anos, mãe solo de três filhos, em Palmeiras de Goiás, é justamente fechar as contas no final do mês e manter os filhos alimentados. Desempregada no momento, ela também planeja usar os recursos provenientes do programa para investir mais nas compras de alimentos para a família. “Está muito difícil arrumar emprego. Chegar no dia de pagar aluguel e não ter dinheiro é muito ruim”, lembra ela.

Viúva, a dona de casa Valdeci Paula Alves, também de Palmeiras, chegou a fazer um empréstimo no passado para conseguir pagar o aluguel. “Tem muitos anos que pago aluguel, nunca tive uma casa. Preciso muito desse dinheiro”. Mãe de três filhos, sendo que uma delas precisa de cuidados especiais, ela reclama que sempre ao arcar com o aluguel, falta dinheiro para o básico. “O dinheiro que sobrar vou usar para as despesas de casa, né?”.

Entre as próximas cidades a receberem o atendimento da Agehab com cartões do Aluguel Social estão Inhumas, Morrinhos, Caldas Novas, Abadia de Goiás, Porangatu, Catalão, entre outras. As listas de convocação são disponibilizadas no site www.agehab.go.gov.br. As famílias contempladas também são avisadas por ligação telefônica, além da ampla divulgação feito localmente em cada cidade.