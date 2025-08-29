search
Educação

Primeiro aluno com síndrome de Down da PUC, João Vitor de Paiva cola grau em Educação Física

A cerimônia aconteceu no Centro de Convenções da universidade


29/08/2025

João Vitor de Paiva, jovem influenciador, palestrante e ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, marcou, nesta quinta-feira (28), a história da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás). Ele se tornou o primeiro aluno com síndrome de Down a se formar no curso de Educação Física da instituição.

“Sonho realizado”, define João Vitor, que além da conquista acadêmica, é um dos nomes mais influentes do país na luta por inclusão e diversidade. Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e no TikTok (@jvdepaiva), ele compartilha conteúdos que inspiram e informam sobre o combate ao preconceito, acessibilidade e empoderamento.

Reconhecido como Jovem Ativista do Unicef, João é um dos cinco brasileiros a integrar o grupo de 100 jovens lideranças globais apoiadas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. Além disso, foi eleito o Melhor Influenciador brasileiro na categoria Diversidade e Inclusão em 2024, no prêmio iBest.

Ator, modelo e agora prestes a ser oficialmente educador físico, João Vitor também realiza palestras em escolas, empresas e eventos institucionais, reforçando a importância de espaços verdadeiramente inclusivos na sociedade.

A formatura foi um momento simbólico não apenas para ele e sua família, mas para todo o movimento de inclusão no ensino superior e no mercado de trabalho no Brasil.

