Alunos do programa GoiásTec recebem diploma de conclusão do Ensino Médio

Cerca de 200 estudantes da rede pública estadual receberam o diploma de conclusão do Ensino Médio em cerimônia nesta quinta-feira (15/12), em Goiânia. A solenidade marcou a formatura das primeiras turmas do programa GoiásTec – Ensino Médio ao Alcance de Todos. Os alunos presentes na solenidade representaram outros 1.569 estudantes de 71 municípios goianos, onde estão implantadas as 93 escolas/polos do GoiásTec.

Lançado em 2020, o programa é uma iniciativa inovadora do Governo de Goiás, executada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) com a proposta de ampliar a oferta de Ensino Médio aos jovens que residem em localidades de difícil acesso ou onde existe déficit de professores em áreas específicas do conhecimento.

Nesse modelo os estudantes cumprem a mesma carga horária do Ensino Médio e vão à escola normalmente, mas as salas de aula são interativas, equipadas para o acesso às aulas transmitidas via satélite. As turmas são acompanhadas por um professor mediador, que tem o papel de auxiliar os educandos e garantir a comunicação deles, via chat, com o professor no estúdio de gravação.

Escolhida para dar nome às primeiras turmas formadas, a secretária Fátima Gavioli afirmou que o plano é ampliar o programa. “Em 2024, nossa meta é levar o GoiásTec para todos os assentamentos do Estado onde houver estrutura para criar um polo ou uma sala de aula. E além do Ensino Médio, queremos ofertar também o Ensino Fundamental, de forma a acolher todos aqueles que desejam voltar a estudar, mas encontram barreiras pelo caminho”.

Planos

Um dos formandos é José Soares, de 48 anos, morador do povoado de Radiolândia, distante 32 km de Pirenópolis. Para ele, voltar a estudar, depois de 29 anos longe da escola, foi a concretização de um antigo sonho. “Participar desse programa me abriu a mente, mudou completamente a minha forma de pensar. Hoje vejo que tenho capacidade para seguir em frente e até me formar na faculdade”.

Na comunidade, José trabalha como gari, mas planeja começar um curso superior na área de administração ou logística. Após a conclusão do Ensino Médio, ele conta que está estimulado a buscar uma vida melhor para sua família. “Minha esposa e meus filhos estão muito orgulhosos do meu empenho e da minha conquista”, conclui.

Entre os formandos, uma que não conseguia esconder o entusiasmo era Leane Fernandes dos Santos, 18 anos, da comunidade Vão do Moleque, no município de Cavalcante. Aluna do Colégio Estadual Calunga I, foi uma das estudantes contempladas com o chromebook distribuído pelo Governo de Goiás. Leane disse que o equipamento foi essencial para seu bom desempenho nas aulas. Ela é a única entre os quatro irmãos a concluir o Ensino Médio. “E já estou pensando em começar logo meu curso de Engenharia Civil”, completa.

Da mesma forma que Leane, Reinaldo Francisco da Silva recebeu seu diploma de conclusão do Ensino Médio já com olhos voltados para a universidade. Filho de um casal de lavradores, ele nasceu e mora no povoado de Silvolândia, distante 20 km de São Luís dos Montes Belos.

Em 2020, Reinaldo foi eleito vereador e hoje representa sua comunidade na Câmara Municipal da cidade. Ele afirmou que foi o retorno aos estudos, por meio do GoiásTec, que despertou nele o desejo de concorrer às eleições. “Eu queria fazer alguma coisa para ajudar as pessoas do meu povoado. E voltar a estudar me fez ver que isso era possível, pois até então, eu me sentia travado pela falta de conhecimento”.