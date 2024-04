Amma determina plantio de 295 árvores na T-9 e manejo arbóreo em toda a extensão da via

A Prefeitura de Goiânia, por meio da a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) determinou o plantio de 295 árvores na Avenida T-9, nos setores Jardim America, Bueno, Sudoeste, Marista e Jardim Planalto. De acordo com a Amma, o plantio intercalado, além do plantio de espécies do cerrado em todo trecho da avenida, deverá acontecer onde existir falhas na arborização.

“É uma ação necessária para garantir a continuidade da nossa qualidade de vida e fará da avenida T-9 mais uma das vias que terá sua revitalização arbórea completa”, afirma o presidente da Amma, Nadim Neme. Todo o manejo da arborização será realizado pela Companhia Municipal de Urbanização (Comurg) de forma simultânea, com manejo planejado, envolvendo poda de equilíbrio, substituições e plantios juntos, intercalando cada um dos 15 trechos.

Leandro Georges, biólogo e analista em Obras e Urbanismo da Gerência de Arborização Urbana esclarece que as novas mudas deverão ser plantadas seguindo critérios técnicos definidos no Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU). “O plantio deverá ser realizado conforme recomendações técnicas, além da manutenção por um período mínimo de 12 meses, com intuito de garantir a sobrevivência das mudas a serem plantadas em uma via bastante movimentada e com elevada produção de gás carbônico”, afirma.

Justificativas

Entre os motivos do manejo arbóreo, a Amma destaca os fatores biológicos das árvores. “A via possui muitas árvores com necroses nos troncos, cupins, retorcidas, galhos secos e quebradiços, e cerne exposto, que demonstram que a arborização está no seu final de ciclo biológico”, detalha Eloana da Costa Alves, engenheira agrônoma da Amma. Porém, serão plantadas quase seis árvores para cada substituição no manejo arbóreo.

Além dos fatores biológicos, são ponderados ainda, a acessibilidade e a visibilidade de motoristas, como no trecho da Av. T-9 esq. Com Av. T-2 até Rua T-30, em que uma árvore da espécie Albizia está em confronto com a sinalização semafórica de pedestres.

“Serão substituídas prioritariamente aquelas árvores que estão localizadas muito próximas a esquinas e estão com a saúde ruim, por exemplo, para evitar quedas e consequentemente acidentes. Ao rearborizarmos a cidade evitamos esses problemas nos próximos anos e ainda com alimento para os animais que vivem dentro da cidade”, explica Ormando Pires, superintendente de Gestão Ambiental e Licenciamento.

Plantio

Entre as espécies que serão plantadas no trecho foram escolhidas árvores como Resedá, Urucum, Nó de Porco, Escumilha Africana, Mutamba, Escova de Garrafa, Pata de Vaca, Alfeneiro, Pitanga, Pau Brasil, Caju, Canafistula, Chuva de Ouro, Jacaranda, Dedaleiro, Mulungu, Imbiruçu, Magnolia Amarela e Araça.

“A escolha de árvores frutíferas garante a formação de um longo corredor verde para as aves. É preciso relembrar que como a Capital mais arborizada do Brasil, Cidade Árvore do Mundo e cidade sustentável, Goiânia tem um compromisso ambiental com a manutenção permanente da sua arborização, visando a garantia de um clima sempre agradável, com árvores que produzem oxigênio e colaboram com o equilíbrio ambiental da cidade”, finaliza Nadim Neme, presidente da Amma.